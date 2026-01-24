"Il mondo deve agire ora". L'appello della modella Behamin Barootkoob per l'Iran

La protesta degli iraniani contro il regime prosegue senza sosta. Migliaia di giovani in piazza per chiedere diritti e libertà, mentre le autorità rispondono con la violenza e la repressione. Artisti e intellettuali sono scesi in campo – a Teheran e dall’estero – per sostenere la rivolta e l’ultimo messaggio è quello firmato dalla modella Behamin Barootkoob.

“Il mondo deve agire ora”, recita la didascalia del video pubblicato dalla giovane su Instagram. La sequenza in questione mostra le piazze occidentali a sostegno della protesta iraniana: “Dopo che il regime islamico ha ucciso oltre 20.000 dei nostri fratelli e sorelle in Iran e li ha tenuti in ostaggio sotto un totale blackout di internet, gli iraniani della diaspora si sono fatti avanti per far sentire la loro voce in tutto il mondo”.

L’appello di Behamin Barootkoob è stato rilanciato Howtan Re, tra i più attivi in rete contro il regime degli ayatollah. Noto per le sue opere provocatorie, l’artista negli scorsi giorni ha pubblicato un video creato con l'intelligenza artificiale in cui si vede un leone che distrugge un muro dipinto come la bandiera della teocrazia iraniana, montato assieme ad una breve sequenza che mostra lo stesso animale sorgere dal vecchio vessillo della Persia e affondare gli artigli nello stendardo degli ayatollah.

La tensione nel Paese mediorientale resta altissima. Negli ultimi giorni sono stati denunciati altri arresti sommari e di massa, nonché sparizioni forzate.

La priorità delle autorità è impedire qualsivoglia espressione di dissenso, come testimoniato dal completo blackout di internet e dall’imposizione di coprifuoco, misure seguite dai divieti di svolgere raduni di due o più persone. Ma i giovani non hanno alcuna intenzione di abbassare la testa, anzi.