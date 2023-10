Moni Ovadia insiste: "Dai governi israeliani scelte scellerate"

È durissimo il giudizio di Moni Ovadia su Israele. L'intellettuale è finito nella bufera per le sue dichiarazioni sulle politiche dello Stato ebraico, in particolare sul premier Netanyahu, puntando di fatto il dito contro Tel Aviv per l'attacco di Hamas. Parole finite nel mirino di FdI, con il senatore Balboni, che ha invocato le sue dimissioni da direttore del Teatro comunale di Ferrara. Ma l'artista non arretra, anzi rilancia: "Dai governi israeliani solo scelte scellerate" .

"Ho parlato da uomo libero, ma le mie opinioni personali non hanno nulla a che fare con il mio incarico al teatro" , la versione del 77enne ai microfoni del Resto del Carlino. Nonostante rappresenti una delle più prestigiose istituzioni culturali di Ferrara, per Ovadia è necessario scindere i due piani: "Il mio non è un incarico politico, ma tecnico. Che, peraltro, stando ai risultati che abbiamo ottenuto mi pare di interpretare in maniera soddisfacente. Sono i fatti a parlare. Francamente, non capisco la polemica". Quella di FdI è una battaglia priva di fondamento, ha aggiunto, ribadendo che esprimerà sempre liberamente le sue opinioni da uomo onesto e privo di tessere di partito.

Sul punto, Ovadia ha tenuto a precisare che le sue posizioni trovano grande condivisione tra giornalisti e intellettuali israeliani, invocando il presunto desiderio di censura da parte del senatore meloniano. Evidenziando di non negare l'efferatezza dell'attacco terroristico firmato dai miliziani da Hamas, l'intellettuale ha stigmatizzato senza mezzi termini le scelte politiche dei governo di Tel Aviv, tutte ai danni del popolo palestinese: "Che, malgrado alcuni di loro facciano fatica ad ammettere, esiste.Aggiungo che chi fa l’amico di Israele per farlo sprofondare nel baratro, non è un vero amico di Israele".