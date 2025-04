Morto l'ex cardinale McCarrick, destituito per abusi: aveva 94 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

È morto l'ex cardinale Theodore McCarrick, ex guida spirituale dell'arcidiocesi di Washington ridotto allo stato laicale dopo che il Vaticano lo aveva riconosciuto colpevole di pedofilia. Si è spento a 94 anni, come ha confermato l'arcivescovo della capitale, cardinale Robert W. McElroy. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla sua morte, che però vista l'età potrebbe essere sopraggiunta per anzianità, anche perché l'ex porporato era affetto da demenza senile.

Proprio per questo motivo, l'anno scorso ha evitato di esser messo sotto processo per abusi su un minore in Wisconsin dopo che già un processo simile a suo carico era stato sospeso in Massachusetts. È considerato uno degli esponenti di più alto grado della Chiesa cattolica americana ad aver affrontato accuse nell'ambito dell'ampio scandalo degli abusi sessuali sui minori da parte di membri del clero che dal 2001 ha travolto la Chiesa cattolica americana. Negli Stati Uniti i casi di pedofilia hanno sconvolto la comunità ecclesiastica e sono stati numerosi i prelati che sono finiti sotto inchiesta.

Nonostante la sua influenza sulla Chiesa americana, Papa Francesco decise di fare ciò che era meglio per la Chiesa e, con un provvedimento senza precedenti nei confronti di un porporato, lo aveva destituito e ridotto allo stato laicale nel 2019. La decisione del Santo Padre non fu presa alla leggera, ma davanti ai risultati emersi da un'indagine vaticana, secondo i quali aveva nascosto contatti sessuali regolari con seminaristi adulti e con bambini, il Pontefice non ha potuto fare diversamente. Le azioni di McCarrick descritte nel rapporto erano andate avanti per decenni portando tra l'altro ad accuse al Vaticano di aver insabbiato i casi promuovendolo invece sempre più in alto.

In quello stesso rapporto verrebbe attribuita la responsbilità della crisi di credibilità per la Chiesa a Papa Giovanni Paolo II, che nel 2000 aveva nominato McCarrick arcivescovo di Washington, nonostante avesse ordinato un'inchiesta che confermava le accuse rivolte a McCarrick.

Ho commesso errori e forse a volte sono mancato di prudenza, ma nei miei settant’anni di vita non ho mai avuto rapporti sessuali con nessuno, uomo o donna, giovane o anziano, chierico o laico

Il Papa polacco, però, credette alla smentita scritta a mano da McCarrick all’ultimo momento: "".