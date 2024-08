È morto Sphen, il pinguino "gay" dello zoo di Sydney

Ascolta ora 00:00 00:00

Uno dei partner della coppia di pinguini “gay” del Sea Life Sydney Aquarium, in Australia, è morto. Come confermato dallo zoo, si è spento il pinguino più anziano, Sphen, poco prima di compiere 12 anni. La sua storia e quella del compagno Magic ha fatto il giro del mondo nel 2018: il loro legame speciale – non omosessuale in senso stretto, come confermato dai biologi – era diventato un punto di riferimento della comunità omosessuale. Ma non solo. I due uccelli avevano anche “adottato” due uova di una pinguina deceduta, crescendoli amorevolmente: Sphengic nel 2018 e Clancy nel 2020. Di una specie subantartica, il pinguino gentoo vive in media tra i 12 e i 13 anni e vive notoriamente legami monogami e di grande affetto.

Il particolare legame tra Sphen e Magic è stato raccontato in diversi libri e in alcuni documentari, come la serie Netflix "Atypical". Emozionante l’addio del compagno sopravvissuto: Magic, che ha 8 anni, è stato portato dai suoi curatori a vedere il corpo senza vita di Sphen, affinchè capisse che non sarebbe tornato. Secondo quanto riferito dallo zoo, l’animale ha iniziato immediatamente a cantare, seguito in coro dall'intera colonia ospitata. Il direttore generale dell'acquario Richard Dilly ha evidenziato: "L'attenzione del team è ora rivolta a Magic, che presto si preparerà per la sua prima stagione riproduttiva senza il compagno" .

Come evidenziato dal Daily Mail, il particolare legame tra i due pinguini dello zoo di Sydney è da attribuire alla carenza di femmine nella popolazione e, sebbene esista un legame tra le coppie, le relazioni non sono da ritenere “gay” in senso stretto. Anche perché secondo gli esperti è impossibile sovrapporre il comportamento dei pinguini a quello dell’uomo.

Nonostante ciò, l’amore tra Sphen e Magic è entrato a fare parte di un ciclo dicome funzionano le relazioni tra persone dello stesso sesso. L’iniziativa – intitolata “L’amore in tutte le forme e dimensioni” – scatenò l’ira dei conservatori e di tante famiglie, impaurite dal possibile indottrinamento dei più piccoli