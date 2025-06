Motore in fiamme, panico in alta quota: cos'è successo al volo dell'American Airlines

Paura a bordo di un volo American Airlines diretta all'aeroporto di Charlotte, Carolina del Nord. Uno dei motori del velivolo ha infatti preso fuoco, gettando nel panico le persone che si trovavano a bordo. Per fortuna il pilota è riuscito ad effettuare con successo un atterraggio d'emergenza e non si sono registrati feriti.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato mercoledì mattina, quando il vettore 1665 dell'American Airlines è decollato dall'aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, intorno alle 8.11. Subito dopo la partenza si sono registrate delle anomalie e in molti hanno visto del fumo, e poi delle fiamme, che fuoriuscivano da uno dei motori. L'allarme è stato dato subito.

A prendere fuoco, riferiscono i testimoni, è stato il motore sinistro, e il problema si è verificato subito dopo il decollo. Sui social media stanno girando diversi video in cui si vedono fumo e fiamme fuoriuscire dal motore mentre l'aereo è in volo. A bordo del velivolo si è naturalmente scatenato il panico, ma il personale ha mantenuto la calma, provvedendo ad allertare l'aeroporto per richiedere una pista d'atterraggio.

Il pilota ha quindi effettuato un atterraggio d'emergenza, servendosi della stessa pista da cui era decollato. Il Las Vegas Review-Journal ha riportato la testimonianza di una persona che si trovava a bordo del velivolo. Questi ha dichiarato di aver udito un forte boato prima di vedere il fumo nero e poi le fiamme uscire dal motore.

Intorno alle 8.20 l'aereo ha nuovamente toccato terra. Non sono stati registrati feriti. La Federal Aviation Administration ha avviato un'indagine finalizzata a comprendere le ragioni dell'anomalia. Al momento un primo controllo al motore da parte di un team di manutenzione non ha rilevato alcuna causa d'incendio. " L'aereo ha rullato fino al gate con i propri mezzi e i passeggeri sono sbarcati normalmente.

Apprezziamo la professionalità del nostro equipaggio e ringraziamo il nostro team che sta lavorando per portare i nostri clienti a destinazione il più rapidamente possibile", ha fatto sapere in una nota American Airlines.

A bordo si trovavano 153 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. L'aereo è stato ritirato dal servizio per consentire le indagini.