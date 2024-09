Mr. Lee, il "fantasma cinese": chi è l'uomo più ricercato del mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Stati Uniti hanno messo sulla sua testa una taglia dal valore di 5 milioni di dollari. La stessa, per intenderci, piazzata all'epoca su Joaquín El Chapo Guzmán, il famigerato leader del cartello messicano di Sinaloa, o sul leader di al-Qaeda Osama bin Laden dopo che aveva compiuto gli attacchi terroristici a Dar es Salaam e Nairobi nel 1998. Eppure Li Fangwei, conosciuto anche come Karl Lee, è ancora in libertà. Washington non riesce a mettere le mani su questo misterioso imprenditore cinese accusato di aver aiutato l'Iran, per più di due decenni, a rendere i suoi missili più precisi, consentendo loro di raggiungere una gittata maggiore. E pure di commerciare altri tipi di armamenti. Mr. Li è insomma uno degli uomini più ricercati al mondo, ma la maggior parte delle persone non ne ha mai sentito parlare.

Le armi di Mr. Lee: chi è il “fantasma cinese”

La storia di Li Fangwei è stata raccontata nei minimi dettagli da Christoph Giesen, corrispondente da Pechino per la rivista tedesca Der Spiegel, Philipp Grüll, redattore dell'emittente Bayerischer Rundfunk, Frederik Obermaier e Bastian Obermayer, giornalisti investigativi e fondatori di Paper Trail Media, nel libro intitolato The Chinese Phantom: the hunt for the world’s most dangerous arms dealer (editore: Scribe Publications). Come spiegano gli autori, nel corso degli anni Hillary Clinton, Condoleeza Rice, e persino Barack Obama hanno cercato di bloccare, inutilmente, le attività di Lee. Tuttavia, ogni volta che una delle aziende di Lee veniva sanzionata, quest'uomo fondava rapidamente una nuova entità in Cina.

“ Quando abbiamo iniziato a indagare su Lee sei anni fa, la minaccia rappresentata dai missili iraniani era ancora molto teorica. Oggi, questo pericolo è aumentato drasticamente: Teheran ha utilizzato missili balistici contro Israele e solo pochi giorni fa, si è saputo che l'Iran ha consegnato missili alla Russia, che molto probabilmente saranno utilizzati nella guerra contro l'Ucraina ”, hanno spiegato i giornalisti al sito Politico.

Ma cosa c'entra Li con l'Iran? Nei primi anni Duemila, le agenzie di intelligence statunitensi accesero i riflettori su un un cittadino cinese che stava vendendo materiali sensibili a Teheran. In un primo momento si trattava di fibre in carbonio e alluminio. Il commercio includeva anche sensori giroscopici necessari per mantenere i razzi in rotta. Unendo vari punti, gli 007 di Washington intuirono che Li stesse commerciando con l'Iran materiali sanzionati che avrebbero aiutato il governo iraniano a progredire nel proprio programma missilistico.

Il legame con l'Iran

Le attività di Li, o Lee che dir si voglia, finirono per la prima volta al centro del dibattito pubblico nel 2009, quando l'allora procuratore distrettuale di New York, Robert Morgenthau, scrisse un lunghissimo documento contenente decine di accuse e nomi usati dall'imprenditore per eseguire i suoi traffici. Pare che le informazioni provenissero dal Mossad israeliano, che stava monitorando attentamente il programma missilistico iraniano.

L'azione legale nei confronti del “fantasma cinese” sarebbe poi stata innescata da uno dei suoi soci in Sudafrica, che aveva inoltrato per sbaglio una transazione tramite Citibank, violando le sanzioni finanziarie Usa.

Le accuse chiedevano l'estradizione di Lee dalla città cinese di Dalian. La Cina, sottolineano gli autori del libro, non avrebbe però preso alcuna iniziativa contro l'uomo. Ancora oggi nessuno sa che fine abbia fatto Li. Né, soprattutto, se stia continuando a fare affari con l'Iran