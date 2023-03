Muore a 17 anni uccisa da un'auto negli Usa. Il padre: 'La amavano tutti'

Aveva 17 anni e tanta voglia di vivere Giorgia Trocciola, diciassettenne vicentina, vittima di un incidente stradale negli Stati Uniti mercoledì mattina. Giunta negli Usa per uno scambio di istruzione, la studentessa è stata investita da un’auto nella contea di El Paso, in Colorado, mentre si stava recando all’istituto che frequentava, la Doherty High School. E così sarebbe morta.

La notizia rimbalza da alcuni media statunitensi. Attorno alle 7.20 la giovane stava attraversando la strada in un passaggio pedonale a Barnes Road, nei pressi della sua scuola, quando una jeep guidata da un altroadolescente è sfrecciata senza rispettare il semaforo rosso, causando l’incidente mortale. Sarebbero queste le dinamiche secondo il dipartimento di polizia di Colorado Springs, città in cui ha sede l’istituto superiore frequentato dalla diciassettenne vicentina. Le forze dell’ordine hanno condotto un’indagine preliminare, accertando il fatto accaduto e identificando la vittima. "La studentessa – è la ricostruzione - se n’è andata a causa delle ferite riportate”. Per tutto il giorno sono state interrotte le attività scolastiche ed extra ed è stato

attivato il servizio di consulenza psicologica.

Una perdita importante per i compagni di scuola nella cittadina del Colorado, dove Giorgia aveva raggiunto una discreta fama per la propria gioia di vivere. Stando al racconto del padre, la vicentina aveva ispirato il motto #LLG, “live like Giorgia”, ovvero “vivi come Gioria”, a testimonianza di una vita felice vissuta tra scuola e (almeno tre) sport.

" Ringraziare tutti sarebbe ora impossibile – commenta papà Gianfranco sui social - siete tantissimi e di questo ve ne sono grato. In pochi scatti si può capire la mia bambinà chi fosse. Matta, sincera, profonda unica. Qui negli Stati Uniti dove io e mia moglie ci troviamo, nella sua scuola hanno creato un motto #LLG che tradotto significa #Vivi Come Giorgià. Praticamente la conoscevano e amavano tutti. Io, Mery e Azzurra e tutta la mia famiglia vi ringraziamo per l'affetto che ci state dando, ve lo scrivo con il cuore ".