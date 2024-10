Natale in famiglia a rischio? William pronto a non partecipare se ci sarà il figlio di Camilla

Ascolta ora 00:00 00:00

L'erede al trono della Royal Family William ha sempre preferito defilarsi dalle polemiche, mantenendo un profilo basso anche in situazioni in cui ci si sarebbe attesi una sua replica, come in occasione della diffusione del contenuto del libro "Spare" pubblicato dal fratello Harry o delle dichiarazioni fatte dai duchi di Sussex sulla famiglia. Ciò nonostante, grazie alle informazioni rilasciate da alcuni insiders, è emerso con chiarezza lo stato d'animo del principe di Galles dinanzi ad alcune di queste esternazioni, e i suoi atteggiamenti successivi non hanno mai lasciato spazio a dubbi a riguardo.

Lo stesso discorso può essere esteso, stando alle rivelazioni fatte dal Daily Beast, anche al figlio della regina consorte Camilla Tom Parker-Bowles, e la questione è riemersa con forza di recente per l'avvicinarsi del momento in cui la Royal Family festeggerà il Natale. William e Kate, e questo non è certo un mistero, prediligono l'intimità della casa di Anmer Hall per le celebrazioni natalizie piuttosto che i fasti di Sandringham, anche se quest'anno con la malattia di Carlo ci sarà un motivo in più per non disertare.

Eppure, nonostante questo, nel caso in cui la presenza di Tom Parker-Bowles fosse confermata a Sandringham, l'erede al trono è pronto a saltare l'appuntamento. Fonti vicine alla Royal Family riferiscono di un William infastidito dal "parente acquisito": "A William non piace molto Camilla, nonostante abbia fatto pace con le scelte del padre" , spiega il Daily Beast, "ed è nervoso per lo stile di vita un po' losco di Tom".

Non solo, in presenza del principe di Galles sarebbe addirittura consigliabile non pronunciare mai neppure il nome del figlio della regina consorte: osservando la situazione da questo punto di vista non è difficile capire perché William sia pronto addirittura a saltare l'invito tradizionale di Natale.

Una tensione che si percepisce anche in occasione delle uscite ufficiali, durante le quali l'erede al trono non menziona mai il figlio di Camilla, tenendolo di conseguenza ben distante dagli affari della sua famiglia nonostante che Tom sia entrato a farne parte dopo le nozze della madre con Carlo. Dal canto suo, invece, Tom non si fa problemi a parlare della Royal Family, come accaduto di recente durante un'intervista concessa a "People", nella quale ha affrontato il tema della malattia del Re d'Inghilterra.

"Quello contro cui sta combattendo è un male spaventoso, e quando qualcuno a te vicino ne è affetto, anche tu soffri di conseguenza" , ha dichiarato Tom.

"Mia madre è forte, sostiene Carlo in ogni modo possibile, penso che sia meraviglioso avere qualcuno che ami al tuo fianco in questi momenti"

"Sono incredibilmente orgoglioso di lei - ha concluso - ha un'età in cui la maggior parte delle persone pensa alla sua pensione, ma lei non si lamenta mai, va avanti e basta"

, ha aggiunto.