"Rendimi il corpo di mio figlio" La madre di Navalny attacca Putin

Il corpo di Alexei Navalny non è ancora stato consegnato alla sua famiglia e questo aumenta i dubbi sulla trasparenza nella gestione della morte del dissidente. Per questa ragione, sua madre, Lyudmila Navalnaya, dopo l'appello video a Vladimir Putin, ha presentato ricorso alle autorità russe per chiedere la restituzione della salma. Nel frattempo, la Tass riporta che Oleg Navalny, fratello del dissidente, è stato inserito nella lista dei ricercati da Mosca. È quanto avrebbe riferito il ministro degli Affari interni russo, fonte dell'agenzia di stampa.

" Per il quinto giorno non lo vedo, non mi danno il suo corpo e non mi dicono nemmeno dove si trova ", dice Lyudmila Navalnaya in un video girato sotto la neve davanti alla colonia penale IK-3, dove il dissidente è morto lo scorso 16 febbraio. rivolgendosi al presidente Putin, la donna fa pressioni, sottolineando come " la soluzione del problema dipende solo da lei. Mi faccia finalmente vedere mio figlio. Chiedo che il corpo di Alexei venga immediatamente consegnato in modo che io possa seppellirlo umanamente ". Una richiesta che finora non ha trovato accoglimento da parte del Cremlino. Anche la moglie di Navalny si è unita all'appello della madre: " Restituite il corpo di Alexei e lasciate che sia sepolto con dignità, non impedite alla gente di salutarlo. E chiedo davvero a tutti i giornalisti che potrebbero ancora fare domande: non chiedete di me, chiedete di Alexei ".