Navi da guerra e aerei militari vicino a Taiwan: cosa c’è dietro le ultime mosse della Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovi movimenti militari attorno a Taiwan. Lo scorso sabato il ministero della Difesa di Taipei ha riferito di aver rilevato 12 aerei dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese e sei navi della Marina di Pechino che operavano intorno all'isola. Nel frattempo il presidente taiwanese, William Lai, ha rinnovato il suo sostegno alle forze armate in vista di quella che il governo ha indicato come una possibile nuova serie di esercitazioni militari cinesi attorno all'isola già a partire dalla prossima settimana. A proposito di Lai, la Guardia Costiera di Taiwan ha rivelato che la Cina potrebbe tentare di minare il morale della popolazione taiwnese in vista del primo anniversario dell'insediamento dello stesso presidente Lai che si celebra proprio questa settimana.

Nuove tensioni a Taiwan

Nel fine settimana appena trascorso Taiwan ha spiegato di aver monitorato aerei militari e navi da guerra cinesi nei pressi del suo territorio. " Sono state rilevate complessivamente 18 sortite di velivoli del PLA di vario tipo (tra cui J-16, KJ-500, ecc.). 13 delle 18 sortite hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan e sono entrate nelle ADIZ settentrionale, sud-occidentale e orientale ", ha dichiarato il richiamato ministero della Difesa su X. Le forze armate taiwanesi " hanno monitorato la situazione e hanno risposto di conseguenza ", si legge nella dichiarazione. In precedenza il ministero aveva affermato che erano state individuate anche sei navi della Marina di Pechino.

Dal canto suo, durante un pranzo con esponenti delle forze armate presso la base navale di Zuoying, nella municipalità meridionale di Kaohsiung, Lai ha detto che il genio militare e il comando dell'aviazione antisommergibile della Marina dell'isola sono " i pilastri portanti della forza militare e anche indispensabili per la complessiva strategia di difesa della nazione ". A quanto riferito dall'esecutivo, la Cina potrebbeinfatti tenere nuove esercitazioni per " creare tensioni " in vista del primo anniversario dell'insediamento di Lai alla presidenza, che cadrà il 20 maggio.

Le mosse di Pechino

La scorsa settimana, il Consiglio per gli affari continentali di Taiwan, incaricato di definire la politica cinese, ha affermato che Pechino potrebbe organizzare altre esercitazioni militari per " fomentare disordini " in occasione dell'anniversario. Domenica alcune immagini pubblicate sui social media cinesi mostravano un uomo che affermava di aver attraversato lo Stretto di Taiwan su una piccola imbarcazione, di essere approdato su una spiaggia remota e aver piantato una bandiera cinese, prima di fare ritorno in Cina. Il video è stato successivamente cancellato ma ha suscitato diverse reazioni.

La Guardia costiera diTaipei ha invece arrestato due cittadini cinesi che erano entrati illegalmente a Taiwan a bordo di un gommone e erano sbarcati su una spiaggia sulla costa nord-occidentale dell'isola.

Interrogato sui due incidenti,, vice capo della guardia costiera di Taiwan, ha affermato che da un po' di tempo la Cina sta cogliendo l'occasione per effettuare esercitazioni e utilizzare altre tattiche di pressione. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.