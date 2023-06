“No all’hijab nelle partite di calcio”. La Francia si oppone al velo islamico

Si infiamma il dibattito sul velo in Francia. Il ministro francese dell'Interno Gérald Darmanin si è detto "molto contrario" a riconoscere alle donne il diritto di portare l'hijab durante le competizioni di calcio femminile. Lunedì il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso contro la Federazione francese presentato dall’associazione di donne velate "Collectif des hijabeuses", mirato a l'articolo 1 del regolamento della Fff, che vieta di ostentare simboli o abiti che denotano "un'appartenenza politica, filosofica, religiosa o sindacale".

Intervenuto ai microfoni di RTL, Darmanin ha ribadito l’importanza della " neutralità": "Non si indossano vestiti religiosi quando fai sport. Quando si gioca a calcio, non sei obbligato di sapere la religione della persona che hai davanti" . Il ministro dell’Interno ha poi messo nel mirino le associazioni comunitarie, ree di non voler “difendere una causa molto nobile che è la libertà di culto” per " dare un colpo alla République" . Il possibile via libera al velo in campo rischierebbe di aumentare le divisioni nella società, ha aggiunto: " Quando giochiamo a calcio non siamo obbligati a conoscere la religione del nostro avversario" .

La sentenza del Consiglio di Stato è attesa tra tre settimane – verso metà luglio. Per il momento la FFF ha preferito non pronunciarsi dopo l’audizione. Il relatore pubblico Clément Malverti ha raccomandato l’annullamento dell’articolo 1, come richiesto dall’associazione, ed ha citato l’esempio dell’Ifab che, come la FIFA, ha autorizzato l’uso dell’hijab in campo sin dal 2014. Per queste due autorità sportive il velo non è un segno religioso, ma culturale. Inoltre, Malverti ha posto l’accento sul carattere religioso esistente in alcuni club professionisti o dilettanti, a partire dall’AJ Auxerre, società fondata da un prete.