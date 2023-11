La sentenza dei giudici inglesi sulla piccola Indi Gregory: "Niente più supporti vitali da domani"

"Non possono portarla a casa". Il no dei giudici all'ultima richiesta dei genitori della piccola Indi Gregory

Ascolta ora: ""Non possono portarla a casa". Il no dei giudici all'ultima richiesta dei genitori della piccola Indi Gregory"

Novità sul caso della piccola Indi Gregory, la bambina affetta da una grave forma di malattia mitocondriale alla quale il Regno Unito vuole sospendere le cure in quanto incurabile. I genitori vorrebbero portarla in Italia, dove l'ospedale Bambin Gesù si è proposto di ricoverarla e per questa ragione le è stata conferita la cittadinanza italiana d'urgenza che, però, finora non ha risolto il problema: il Regno Unito non le permette di lasciare il Paese.

Questo pomeriggio il giudice ha deciso che Indi non potrà nemmeno rientrare presso la sua abitazione per il fine vita: l'unica alternativa che è stata concessa dal giudice è il trasferimento della bambina in un hospice. L'Alta Corte ha stabilito che il trattamento della bambina termini non prima delle 15 (ora italiana) di giovedì. Il giudice ha concluso che l'estubazione e le cure palliative al domicilio della famiglia sarebbero "praticamente impossibili" e "contrarie al migliore interesse di Indi".

" Su richiesta della famiglia di Indi Gregory, il console italiano a Manchester, Matteo Corradini, in qualità di giudice tutelare della bimba di 8 mesi, ha emesso oggi un provvedimento d'urgenza che riconosce l'autorità dei tribunali italiani in questo caso ", ha spiegato Christian Concern, organizzazione attiva nel Regno Unito, che supporta i genitori della bimba. Il provvedimento autorizza il trasferimento immediato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, oltre che l'adozione del piano di cure specialistiche. Inoltre, si legge nella nota di Christian Concern, è stato nominato come curatore della bambina Antonio Perno, direttore del Bambin Gesù.