"No a quella legge". E sui siti porno scoppia il caos

Siti porno in rivolta in Francia, dove la nuova legge sulla verifica dell'età degli utenti ha fatto storcere il naso ai vari detentori delle piattaforme per adulti. Non è piaciuta, infatti, la scelta di imporre dei paletti, e come risposta è arrivata la comunicazione dello sciopero. A partire dalla mezzanotte di oggi tutte le piattaforme in cui è possibile prendere visione di contenuti pornografici cesseranno di funzionare. Chi si collegherà, troverà soltanto l'immagine iconica della Marianne accompagnata dalla scritta "La libertà non ha pulsanti di off".

Questa la decisione di Aylo, casa madre a cui fanno riferimento siti come Pornhub, YouPorn e Redtube. Secondo Aylo la legge che impone la verifica dell'età degli utenti è una normativa inefficace, oltre che sproporzionata. Una decisione, quella del governo francese, che va a toccare una grossa platea di persone. Basti pensare che un sito come Pornhub ospita ogni giorno 7 milioni di visitatori.

La replica delle piattaforme a luci rosse è stata dura e netta. Effettuare dei controlli mirati sull'età lede la privacy dell'utente - dicono - ed è da considerarsi pericolosa per quanto riguarda la tutela della riservatezza. Quindi lo sciopero, chissà quanto duraturo.

Tutto fa pensare a un lungo braccio di ferro. Aurore Bergé, ministro per le Pari Opportunità del governo francese, non ha mostrato alcuna intenzione di fare passi indietro. "Se le piattaforme si rifiutano di conformarsi al nostro quadro giuridico e decidono di andarsene.

Tanto meglio! Ci saranno meno contenuti violenti, degradanti e umilianti accessibili ai minori in Francia. Addio", ha fatto sapere in un post pubblicato su X.

Bisogna vedere come la penseranno i milioni di utenti che a partire da stanotte resteranno chiusi fuori dalle piattaforme.