No sex? Unisex

A cambiare non sono i tempi; sono i sessi. E se voi credete che le cose siano semplici gli uomini vanno nel bagno degli uomini, le donne in quello delle donne, fine non avete capito nulla. Né dei nuovi tempi né dei nuovi sessi.

E così in Germania, nella Berlino delle libertà, del kinky, del latex e del leather, succede che al McDonald's della Stazione centrale un dipendente maschio, ma che si percepisce donna, non vuole usare lo spogliatoio degli uomini, ma quello delle donne. Però una dipendente donna, che è anche musulmana, e non vuole maschi nello spogliatoio delle donne, si oppone. L'azienda dà ragione a lei, il trans denuncia l'azienda per discriminazione, ma il giudice dà torto a lui. Per ora (c'è sempre un appello per tutto).

E adesso? Ogni minoranza pretende maggiori diritti. Il problema è che c'è sempre qualcuno più minoranza di te. Un gay è più tutelato di un maschio. Un trans più di un gay. Un trans ebreo nero più di trans ebreo e basta. E un comune trans italiano non vale niente. A meno che non sia un trans antifascista.

A proposito: ma se la donna che si è opposta al trans non fosse stata musulmana, avrebbe vinto la causa?

Noi, comunque, da vecchi conservatori, stiamo

cambiando idea su Oriana Fallaci e la cazzata dello scontro di civiltà. Depurato dagli estremismi, niente più dell'Islam si concilia con l'idea di Dio, Patria e Famiglia. Dal gender non ci salverà l'Occidente, purtroppo.

Ma Allah.