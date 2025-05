"Non mangiate queste caramelle", grandi e piccini si sentono male

Ascolta ora 00:00 00:00

Maxi ritiro della Haribo nei Paesi Bassi, dove un tipo di caramelle della nota azienda dolciaria è stato tolto dalla distribuzione dopo diversi casi di malessere accertati. Ad essere eliminate dagli scaffali sono le Happy Cola Fizz, risultate positive a una contaminazione. Dopo averle ingerite, infatti, diverse persone si sono sentite male.

Secondo quanto riferito dalla Nvwa, l'autorità olandese della sicurezza alimentare, alcuni lotti di Happy Cola Fizz commercializzate da Haribo sono risultati positivi alla cannabis. Nel corso dei controlli, in tre sacchetti sarebbe stata riscontrata la contaminazione, e ciò è stato sufficiente a far scattare il ritiro dai negozi. Oltre a ciò, a giustificare la tempestiva operazione sono state le segnalazioni di persone che si sono sentite male dopo aver mangiato quel prodotto. Stiamo parlando di adulti e di bambini. Da qui la decisione di procedere con un intervento su larga scala.

A segnalare la situazione alla Nvwa sono stati gli agenti della polizia locale, che agiscono sul territorio e sono venuti a contatto con gli episodi. "Cannabis è stata ritrovata nelle caramelle a forma di bottiglie di cola" , ha dichiarato Saida Ahyad, portavoce della Nvwa. " Dopo essersi consultata con la Nvwa e come è d'uso in questi casi, Haribo ha emesso un avviso di sicurezza, invitando a non consumare le caramelle ", ha aggiunto.

Mentre si procede al ritiro nei negozi e nei supermercati, e i cittadini vengono invitati a non consumare le caramelle, le forze dell'ordine stanno indagando per cerca di capire in che modo sia avvenuta la contaminazione. Dal canto suo, Patrick Tax, vicepresidente marketing di Haribo, ha assicurato che la sicurezza dei consumatori rimane al primo posto e che tale incidente è stato preso con la massima serietà dall'azienda. " È una questione sulla quale si sta indagando, e noi lavoriamo in stretta collaborazione con le autorità olandesi per sostenere l'inchiesta".

Intanto alcuni campioni di caramelle sono stati prelevati ed esaminati.

Pare ci sia il dubbio che le caramelle siano delle imitazioni, e non delle Haribo originali, ma è ancora tutto da stabilire. Al momento il provvedimento di ritiro riguarda soltanto l'Olanda e c'è pienafra l'azienda e le forze dell'ordine.