"Non mi pagano lo stipendio": il pilota licenziato si rifiuta di lasciare l'aereo

Un pilota della compagnia Magnicharters ha bloccato un aereo in partenza dall'Aeroporto Internazionale di Città del Messico verso Cancùn per protestare contro il suo licenziamento, da lui ritenuto ingiusto, e il mancato pagamento di alcuni arretrati.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l'uomo, tale Edgar Macías González, avrebbe ricevuto comunicazione del sollevamento dal proprio incarico poco prima del decollo, quando i passeggeri erano già a bordo del mezzo. Deciso ad andare fino in fondo e a far valere le proprie ragioni, il pilota si è rifiutato di scendere dall'aereo e ha anzi preso in mano il microfono dell'interfono per comunicare ai presenti cosa strava accadendo.

In un video diventato virale sui social media, il comandante ha parlato di una “situazione degradante" , spiegando che la compagnia aerea messicana gli dovava ancora versare cinque mesi di indennità di viaggio, e che, oltre ciò, non aveva fornito uniformi, equipaggiamento di sicurezza e carte nautiche, tutti elementi che considerava essenziali per le operazioni di volo.

González ha inoltre puntualizzato che alla base del licenziamento ci sarebbe il suo rifiuto di pilotare un aereo che, a suo dire, presentava un danno a una delle porte: "La sicurezza viene prima di tutto" , ha dichiarato l'uomo all'interfono, giustificando la sua decisione di non voler abbandonare la cabina di pilotaggio. La sua protesta, ha aggiunto, era finalizzata a portare l'attenzione sulle condizioni di lavoro di quasi 300 dipendenti: "Questo aereo non partirà finché non ci pagheranno ciò che ci devono: come piloti, investiamo molto nella nostra professione solo per sentirci dire un giorno: 'Vattene e basta'".

Il suo discorso è andato avanti per qualche minuto, durante il quale, nonostante le scuse rivolte ai presenti, più di qualcuno ha iniziato a protestare per la lunga attesa. Gonzàlez ha invitato chi volesse farlo ad abbandonare l'aeromobile, ma è rimasto fermo nelle sue intenzioni di non far decolare il velivolo, arrivando, secondo i testimoni, a barricarsi in cabina.

Dopo qualche momento di grande nervosismo, a bordo del mezzo sono

saliti alcuni agenti di polizia, i quali, dopo aver fatto scendere i passeggeri, hanno arrestato l'oramai ex pilota della Magnicharters: per lui l'accusa è quella di interruzione di pubblico servizio e sequestro di persona.