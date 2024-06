"Non è più la stessa persona". La rivelazione su Biden che gela i dem

Le condizioni fisiologiche di Joe Biden sono finite al centro delle preoccupazioni dei legislatori e collaboratori del Partito Democratico. Mentre la Casa Bianca continua a sostenere che l'81 enne sia ancora un leader di primissimo piano si moltiplicano le testimonianze secondo cui Biden sarebbe alle prese con un declino cognitivo che potrebbe compromettere le sue delicatissime funzioni istituzionali. Soprattutto se dovesse essere confermato in carica vincendo la sfida di novembre contro Donald Trump (guai giuridici permettendo).

Il declino cognitivo di Biden

Il Wall Street Journal ha realizzato un lungo articolo nel quale ha raccolto le indiscrezioni di decine decine tra legislatori e collaboratori repubblicani e democratici. Ne è uscito un quadro cupo, al centro del quale troviamo un Biden che alterna gaffe pubbliche a singolari atteggiamenti tenuti in occasioni di riunioni riservate.

Alcuni esempi? Lo scorso gennaio, quando ha incontrato i leader del Congresso per negoziare un accordo di finanziamento per l’Ucraina, Biden ha parlato così piano che alcuni partecipanti hanno faticavano a sentirlo. Leggeva gli appunti per evidenziare punti evidenti, faceva pause per lunghi periodi e talvolta chiudeva gli occhi così a lungo che alcuni nella stanza si chiedevano se si fosse distratto, ha raccontato un funzionario anonimo.

Altre fonti hanno sottolineato come il presidente in carica non riesca più a cogliere i dettagli importanti della politica e si affidi sempre più alle proposte degli assistenti. Altri ancora hanno fatto presente che l'atteggiamento di Biden varierebbe di giorno in giorno. Alcuni dei suoi stretti collaboratori hanno descritto un Biden più lento, molto diverso rispetto al passato. Il messaggio di fondo è sempre lo stesso: " Non è più la stessa persona di prima ".

Le preoccupazioni sull'attuale presidente

A febbraio, durante una raccolta fondi, Biden aveva affermato di aver parlato di recente con l'ex presidente francese Francois Mitterrand, nonostante quest'ultimo fosse morto nel 1996. Pochi giorni dopo il leader democratico aveva dato l'impressione di non capire una delle sue stesse politiche durante una conversazione con il repubblicano della Louisiana Mike Johnson. La discussione verteva su una maggiore assistenza militare all'Ucraina e, secondo quanto riferito, Biden avrebbe chiesto cosa sarebbe stato necessario per portare la questione al voto dell'Assemblea.

Alcuni funzionari della Casa Bianca hanno, tuttavia, respinto queste ricostruzioni, sostenendo che siano politicamente motivate. " I repubblicani del Congresso, i leader stranieri e gli esperti apartitici di sicurezza nazionale hanno chiarito che il presidente Biden è un leader esperto ed efficace che ha una lunga storia di risultati al livello legislativo ", ha sottolineato il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates. " Ora, nel 2024, i repubblicani della Camera stanno facendo false affermazioni come tattica politica che contraddice apertamente le precedenti dichiarazioni fatte da loro stessi e dai loro colleghi ", ha aggiunto.

Nel frattempo Biden è stato accolto questa mattina all'aeroporto di Paris-Orly dal capo del governo francese, Gabriel Attal. L'arrivo in Francia del leader della Casa Bianca avviene alla vigilia dell'avvio delle cerimonie per l'80mo anniversario dello sbarco alleato in Normandia, il 6 giugno 1944.

Domani Biden ha in programma una visita nel cimitero americano di Colleville-sur-Mer, in Normandia, dove incontrerà alcuni veterani. Quindi il presidente americano prenderà la parola nel corso delle cerimonie ufficiali sulle spiagge di Utah e Omaha Beach