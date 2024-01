È caccia ai sottomarini cinesi: ecco la nuova arma per fermarli

Ascolta ora: "È caccia ai sottomarini cinesi: ecco la nuova arma per fermarli"

Terminate le elezioni presidenziali, e stabilito chi raccoglierà l'eredità di Tsai Ing Wen (l'attuale vice presidente, William Lai), Taiwan inizia a pianificare il suo futuro. Dal punto di vista militare, la marina taiwanese ha avviato un progetto volto a sviluppare una flotta di fregate all'avanguardia, alcune preparate appositamente per tracciare i sottomarini cinesi. L'urgenza della situazione, e le continue tensioni con Pechino, hanno spinto Taipei a modificare i suoi piani originali, optando per due fregate con una stazza di circa 2.500 tonnellate ciascuna anziché per una singola fregata di 4.500 tonnellate.

Il programma di Taiwan

Secondo quanto riferito dal sito Naval News, le fregate leggere di nuova generazione della Marina taiwanese saranno disponibili in due varianti distinte: una incentrata sulla difesa aerea e l'altra sulla guerra antisommergibile (ASW), in uno sviluppo che sottolinea la natura multiforme della sfida navale posta dall'esercito del Dragone. Per la cronaca, la costruzione della prima nave, designata come variante anti-guerra aerea (AAW), è iniziata nel novembre 2023.

L'ambizioso progetto, ha evidenziato il settimanale statunitense Newsweek, prevede la consegna dei primi due prototipi di navi entro il 2026, dopodiché la Marina taiwanese intenderebbe costruire altre 10 fregate. Questo è destinato ad aprire la strada all’eventuale smantellamento delle vecchie fregate di classe Knox, segnando una transizione critica nelle capacità navali di Taiwan.

In ogni caso, queste navi saranno equipaggiate con una nutrita gamma di armi e sistemi avanzati, tra cui il sistema di gestione del combattimento CMS-330, il radar BAE ARTISAN, cannoni da 76 mm, missili terra-aria (SAM) TC-2N, missili anti-aria HF-3, sistemi d'arma ravvicinati Phalanx ed elicotteri da guerra antisommergibile S-70C (ASW). Sebbene siano circolate voci sull'installazione del sistema di difesa aerea a corto raggio Sea Oryx, la voce deve ancora essere confermata.

Difendersi da Pechino

Scendendo nei dettagli, la variante AAW sarà in grado di lanciare SAM da sistemi di lancio verticali, mentre la variante ASW farà affidamento su lanciatori ad angolo fisso per i suoi SAM. Inoltre, la variante ASW avrà capacità di lanciare siluri, migliorando significativamente il suo ruolo antisommergibile. In una dichiarazione al parlamento taiwanese, il vice ammiraglio Chiang Cheng-kuo, capo di stato maggiore della Marina taiwanese, ha rivelato che le fregate sarebbero dotate di sistemi sonar tra i più avanzati al mondo.

Han Pi-hsiang, amministratore delegato del più importante costruttore navale privato di Taiwan, Jong Shyn, lo scorso anno ha confermato di aver firmato un memorandum d'intesa con Lockheed Martin. Ciò preannuncia il potenziale ingresso del gigante della difesa americano nel mercato regionale delle piccole navi da guerra multiruolo, uno sviluppo che dipende dall’esito delle discussioni tra i governi degli Stati Uniti e del Sud-est asiatico.