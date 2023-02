Nuova grana per Biden: l'Fbi perquisisce un'altra casa

Gli agenti dell'Fbi stanno conducendo una perquisizione nella casa al mare di Joe Biden a Rehoboth Beach, in Delaware, nell'ambito dell'inchiesta sui documenti classificati. Bob Bauer, legale del presidente americano, ha spiegato che l'azione del Dipartimento di giustizia avrebbe avuto il pieno sostegno e la collaborazione dello stesso Biden.

Nuove perquisizioni

" Oggi, con il pieno supporto e cooperazione del presidente, il dipartimento di Giustizia sta conducendo una perquisizione programmata della sua casa a Rehoboth, in Delaware ", ha dichiarato Bauer. Secondo quanto riportato da Nbc News non è chiaro se gli agenti dell'Fbi stiano cercando qualcosa di cui sono a conoscenza o se si tratti di un'ampia ricerca di documenti più riservati.

La perquisizione di Rehoboth si inserisce nell'ambito dell'indagine scaturita dalla scoperta di documenti classificati sia in un vecchio ufficio di Biden a Washington che nell'abitazione di Biden a Wilmington, e che risalgono a quando era senatore e poi vice presidente di Barack Obama. Il ritrovamento dei primi documenti risale al 2 novembre, pochi giorni prima delle elezioni di midterm, ma è venuto alla luce pubblicamente solo il mese scorso, suscitando polemiche.

Gli agenti dell'Fbi avevano anche perquisito il Penn Biden Center a metà novembre dopo che gli avvocati di Biden, all'inizio del mese, avevano ritrovato in un ufficio da lui usato dopo aver lasciato la vice presidenza del materiale classificato conservato in un armadio chiuso a chiave. La nuova perquisizione avviene proprio nel giorno in cui il dipartimento di Giustizia ha annunciato che Robert Hur, il procuratore speciale a cui è stata affidata l'inchiesta, ha assunto formalmente l'incarico.

Le parole dell'avvocato di Biden

" Nel rispetto delle procedure standard del dipartimento di Giustizia, nell'interesse della sicurezza ed integrità dell'operazione, questa perquisizione è stata condotta senza un avviso pubblico e noi abbiamo accettato di collaborare ", ha aggiunto Bauer che definisce l'azione di oggi " un ulteriore passo di un processo accurato e tempestivo da parte del dipartimento che noi continueremo a sostenere in pieno e facilitare ". " Forniremo ulteriori notizie alla conclusione della perquisizione ", conclude il legale di Biden.

A Wilmington i federali trovarono un ulteriore gruppo di documenti classificati. Biden ha acquistato la casa a Rehoboth dopo aver lasciato la vice presidenza, e spesso insieme alla moglie trascorre il weekend nella casa al mare.

Indagini in corso

Il numero preciso di documenti classificati recuperati rimane poco chiaro, sebbene almeno una dozzina siano stati scoperti solo durante le ricerche di gennaio. Biden ha affermato che la sua squadra ha fatto " quello che avrebbe dovuto fare " allertando immediatamente i funzionari e che " sta collaborando pienamente e completamente " alle indagini.

Dopo che il lotto iniziale di documenti è stato scoperto a novembre, gli avvocati di Biden hanno immediatamente informato l'ufficio del consiglio della Casa Bianca il 2 novembre. I file sono stati consegnati agli archivi nazionali il giorno successivo.