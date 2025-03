Una nuova unità militare e più "prontezza alla guerra". Cosa c'è dietro le mosse di Xi

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla Cina arrivano due importanti novità militari. La prima riguarda la creazione, da parte delle forze armate di Pechino, di una particolare unità operativa. Il suo obiettivo? Migliorare l'utilizzo dei dati e aiutare così i comandanti della Marina a prendere le giuste decisioni. La seconda chiama in causa il governo presieduto da Xi Jinping che ha recentemente introdotto una serie di emendamenti ai suoi regolamenti sull'Esercito Popolare di Liberazione (PLA), ponendo maggiormente l'accento sull'importanza della prontezza bellica e delle missioni all'estero. Il motivo è presto detto: date le crescenti tensioni internazionali il Dragone intende prepararsi ad ogni evenienza, guerra compresa. Poco importa se non ci saranno guerre né conflitti: il PLA deve continuare a modernizzarsi per diventare un esercito di primissimo livello.

La nuova unità militare della Marina cinese

Il quotidiano ufficiale dell'esercito cinese, il People's Liberation Army Daily, ha parlato di una nuova "unità dati" al momento ideata soltanto per la Marina ma che presto potrebbe essere estesa anche ad altri rami delle forze armate. Sono emersi fin qui pochi dettagli e sappiamo soltanto che " l'unità di addestramento navale " sta creando un team di " esperti " per " migliorare l'uso delle risorse di dati e sviluppare metodi di addestramento avanzati ". Durante una recente esercitazione navale (è anche per questo, forse, che le manovre cinesi in mare aperto si sono moltiplicate) sono stati analizzati e compilati migliaia di dati di combattimento in un rapporto consegnato alle imbarcazioni coinvolte nelle operazioni. " L'elaborazione tempestiva, l'analisi precisa e l'applicazione efficace sono essenziali per liberare il pieno potenziale dei dati e generare una maggiore potenza di combattimento ", ha dichiarato il capo dell'unità il cui nome non è stato menzionato.

Il team in questione, ha spiegato il South China Morning Post, include " raccoglitori di dati ", incaricati di raccogliere dati critici, fondamentali e dinamici, e " gestori di dati ", che invece organizzano e standardizzano i dati provenienti da varie fonti. " L'unità ha sfruttato i dati per analizzare in modo approfondito le strategie di combattimento, valutare lo spiegamento delle forze in diversi scenari di minaccia e accelerare lo sviluppo di ambienti di addestramento e strumenti di simulazione ", ha aggiunto PLA Daily. Oltre a supportare i comandanti nel prendere decisioni precise durante le operazioni, il sistema dati consente anche revisioni post-combattimento e l'identificazione di debolezze nelle formazioni navali quando si difendono dai missili in arrivo. Ciò aiuta i comandanti a perfezionare le tattiche e a migliorare il coordinamento.

Il diktat di Xi Jinping e la prontezza alla guerra

Pochi giorni fa il leader cinese Xi Jinping ha sottolineato la necessità di modernizzare l'addestramento militare dell'esercito e di attuare una migliore formazione tecnologica per l'intero personale in servizio. Pechino punta intanto ad attuare una complessa transizione, passando dalle valutazioni manuali del PLA ai sistemi basati sulle informazioni. In futuro potrebbe anche essere possibile usare l'intelligenza artificiale per effettuare valutazioni più accurate.

Nel frattempo la Cina ha rivisto alcuni emendamenti relativi all'esercito. Destinati ad entrare in vigore ad aprile, i regolamenti sottolineano che " vincere le battaglie dovrebbe essere la massima responsabilità dell'esercito " e impongono alle stesse forze armate di stabilire " un'attenzione fondamentale alla preparazione e alla prontezza al combattimento ". Il focus delle norme pone enfasi sulla preparazione al combattimento e sulle task force all'estero.

coltivare un forte spirito combattivo

essere preparati alla guerra in ogni momento

I soldati sono esortati a "" e ad "". Tutto questo per consentire al PLA di modernizzarsi entro ile diventare un esercito di alto livello prima del