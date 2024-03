Nuovi traguardi e obiettivi realizzati: il punto di svolta della Cina

A Pechino, presso la Grande Sala del Popolo, il principale organo consultivo politico della Cina, ovvero il Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC), ha dato il via alla sua sessione annuale. Xi Jinping e altri leader del Paese hanno presenziato alla riunione di apertura della seconda sessione del 14esimo Comitato nazionale del CCPPC, durante la quale è stato esaminato e approvato l'atteso ordine del giorno. È stato quindi presentato un rapporto di lavoro del Comitato permanente del citato Comitato nazionale del CCPPC dal suo presidente Wang Huning. Si tratta, in sostanza, di un resoconto di quanto effettuato nel 2023 e dei traguardi prefissati dalla leadership cinese per l'anno venturo.

Cosa è successo in Cina

Per capire cosa è accaduto in Cina è innanzitutto fondamentale sottolineare l'importanza del processo che ruota attorno alle cosiddette Due Sessioni, e cioè le sessioni annuali del Congresso Nazionale del Popolo, il massimo organo legislativo del Paese, e del Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, il massimo organo di consulenza politica del Paese.

Durante la riunione, sono stati discussi i traguardi e i compiti effettuati dal CCPPC nel corso dell'ultimo anno. Ebbene, è emerso che l'organo ha rafforzato l'organizzazione generale della ricerca sul campo, ottimizzato il numero dei membri del team, evitato sovrapposizioni di ricerca e ridotto il carico sulla base. Nel 2023, il CCPPC ha ricevuto 5.621 proposte per migliorare l'intero processo politico e sistemico della Cina, e delle 4.791 proposte presentate il 99,9% è stato trattato. I suoi membri hanno partecipato a 17 gruppi di ispezione del Comitato Nazionale del CCPPC per un totale di 202 volte, e hanno partecipato a 81 attività di ricerca tematica oltre 600 volte.

Il CCPPC ha inoltre rivisto i regolamenti delle proposte per migliorare la qualità della presentazione, revisione, gestione, supervisione e valutazione delle proposte. Wang ha spiegato che 1.982 membri del CCPPC hanno partecipato alla presentazione delle proposte nel 2023. Secondo lo stesso Wang, l'organismo consultivo politico ha anche formulato e migliorato il sistema e il meccanismo per consentire ai membri di connettersi con il pubblico, con un totale di 6.806 attività condotte dai membri del Comitato nazionale del CCPPC per connettersi con diversi gruppi sociali.

I compiti del 2024

E il prossimo anno? Il CCPPC dovrà sfruttare il suo ruolo di organo consultivo specializzato, allineandosi strettamente alle principali decisioni del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC), alle esigenze strategiche della nazione affrontando importanti questioni pratiche nello sviluppo nazionale. In che modo? Fornendo consigli e suggerimenti.

A detta di Wang, poi, il CCPPC dovrebbe attuare il suo piano di consultazione per il 2024 approvato dal Comitato Centrale del PCC, rafforzare il ruolo fondamentale dei comitati specializzati e il ruolo dei membri del CCPPC, sfruttare i vantaggi di diversi settori e condurre indagini e ricerche approfondite.

Dovrebbe inoltre approfondire le esperienze in prima linea, comprendere i desideri e le richieste delle persone, identificare le difficoltà e i colli di bottiglia nell’attuazione delle politiche e migliorare la lungimiranza e la precisione delle raccomandazioni politiche. Tutto questo per consentire alla Cina di proseguire nel suo percorso di sviluppo e fornire il suo contributo al progresso della comunità internazionale.