La Cina punta sulla crescita economica di qualità

La Cina ha inaugurato il 2024 concentrandosi sulla crescita economica di qualità, l'unica condizione in grado di favorire, al tempo stesso, uno sviluppo sostenibile, il miglioramento della quotidianità delle persone nonché dell'intero Paese. Non è un caso che tutte le province cinesi abbiano avviato una serie di misure volte a promuovere l’innovazione, l'avanzamento degli ambienti imprenditoriali e l'espansione dell’apertura a livello internazionale.

Pechino punta sulla qualità

Le misure sopra descritte rientrano in una strategia di ampio respiro attraverso la quale il governo cinese intende garantire la stabilità economica del Paese, e promuovere una crescita di alta qualità per l'intero 2024, in linea con le direttive emanate durante la Conferenza annuale sul lavoro economico centrale del Paese tenutasi alla fine dello scorso anno.

Per riuscire in un simile intento, ogni area del Paese è chiamata a ricoprire un ruolo cruciale, contribuendo così a creare le condizioni per stabilizzare l'economia nazionale. Di pari passo, le province cinesi hanno delineato elenchi di compiti per il 2024 nei loro “primi incontri per il Capodanno cinese”, sottolineando la rilevanza dell’innovazione industriale e tecnologica, oltre che dello sviluppo di nuovi ambiti competitivi.

L’importanza dell’innovazione tecnologica nella costruzione di un moderno sistema industriale è un tema comune ad ogni provincia. Giusto per fare un esempio, quella del Guangdong, nella Cina meridionale - che lo scorso anno è stata la prima provincia a superare un pil di 13mila miliardi di yuan (1,86mila miliardi di dollari) - ha dedicato il suo primo incontro per il Capodanno cinese allo sviluppo di alta qualità. La scorsa domenica, in un meeting a livello provinciale, i funzionari locali hanno evidenziato la missione fondamentale del citato Guangdong nel guidare lo sviluppo, sfruttando le sue risorse e le capacità di innovazione tecnologica. La provincia, tra l'altro, ha fissato un obiettivo ambizioso di crescita del pil del 5% per il 2024.

Ottimizzazione imprenditoriale e sviluppo industriale

Altre aree stanno dando la priorità al miglioramento del contesto imprenditoriale e all’espansione dell’apertura internazionale ad alto livello. Un altro esempio? La provincia di Anhui, nella Cina orientale, si è concentrata sulla creazione di un ambiente imprenditoriale di alto livello e sul progresso qualitativo del settore privato, segnalando entrambi i punti come centrali nell’agenda economica per il 2024. Questa riunione ha inoltre continuato la tradizione di dare un adeguato riconoscimento agli imprenditori eccellenti, una pratica che è stata mantenuta per tre anni consecutivi.

Nel frattempo, gli sforzi del Liaoning per ottimizzare il proprio contesto imprenditoriale hanno compreso la volontà di individuare un obiettivo per raggiungere tassi di crescita economica superiori alla media nazionale. La provincia nord-orientale ha sottolineato la necessità di un’azione rapida ed efficiente nel raggiungere i traguardi economici nel primo trimestre, puntando a un inizio d’anno robusto.

Il professor Sun Chuanwang, della Scuola di Economia dell'Università di Xiamen, ha dichiarato all'Economic Information Daily che l'enfasi strategica posta in questi incontri di inizio anno riflette un approccio mirato da parte delle province ai loro ruoli di sviluppo. Concentrandosi su aree specifiche per stabilizzare la situazione generale, e promuovendo aggiustamenti strutturali e aggiornamenti industriali, si prevede che queste iniziative possano migliorare significativamente la qualità e la crescita sostenibile dell’economia cinese.