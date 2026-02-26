Il "Nyt" attacca: "Una donna accusa il tycoon, il file è sparito"

Il caso Epstein continua a tenere banco e a creare fastidi al presidente Donald Trump, nuovamente tirato in ballo dal New York Times. Secondo il quotidiano, nei documenti pubblicati a gennaio dal dipartimento di Giustizia sono spariti alcuni file relativi a una donna che aveva mosso un'accusa di aggressione contro il tycoon. Si tratta di alcuni promemoria dell'Fbi e riguardano la testimonianza di una donna nel 2019 che dopo l'arresto di Epstein aveva dichiarato di essere stata aggredita sessualmente sia da Trump che dal finanziere negli anni '80, quando era ancora minorenne.

L'Fbi aveva condotto quattro interviste in relazione alle affermazioni della donna ma soltanto un documento è stato pubblicato. Il dipartimento di Giustizia ha dichiarato che i file nascosti «erano riservati o duplicati» per poi aggiungere che potrebbero essere oggetti di «un'indagine federale in corso».