"Gli Obama verso il divorzio?". Nuove voci sulla rottura tra Barack e Michelle

Non si placano le voci sul rapporto tra Barack e Michelle Obama. Tra indiscrezioni e gossip mai confermati – basti pensare alla presunta relazione tra l’ex presidente americano e Jennifer Aniston – il matrimonio sulla coppia d’oro della politica a stelle e strisce sarebbe in bilico. E nemmeno i messaggi d’amore pubblicati sui social dai diretti interessati hanno smorzato il dibattito.

Ad aggiungere pepe ci ha pensato Michelle Obama, tornata a parlare del suo matrimonio con Barack nel podcast IMO, realizzato insieme al fratello Craig Robinson. Ebbene, l’ex first Lady ha rivelato di non aver mai voluto né appoggiato la candidatura del marito alla Casa Bianca. "Essere sposata con il presidente degli Stati Uniti è una cosa su cui nessuno di noi contava. Sapevamo che Barack era intelligente e ambizioso, ma, sai..." le sue parole riportate dal Daily Mail.

A fare cambiare idea a Michelle Obama è stato proprio il fratello: “Mi hai convinto ad appoggiarlo nella sua corsa per la presidenza. Io non volevo averci a che fare”. Ma non è tutto. Parlando del rapporto con il marito, ha confessato di essere stata più volte arrabbiata con lui per la mancanza di puntualità: “Barack ha dovuto adattarsi a cosa significasse essere puntuali... sai, ho questo marito che, quando è ora di partire, si alza e va in bagno. Ma è migliorato dopo trent’anni di matrimonio”.

Dichiarazioni che alimentano le speculazioni sul possibile divorzio. Barack e Michelle Obama hanno provato a mettere a tacere i rumors pubblicando sui social delle dediche in occasione di San Valentino.

“Trentadue anni insieme e ancora mi togli il fiato. Buon San Valentino, Michelle Obama” le parole dell’ex titolare della Casa Bianca. Ma i dubbi degli esperti di gossip restano: marito e moglie