"Terribile e disgustoso": cos'è successo al matrimonio di Harry e Meghan

Il matrimonio del principe Harry con Meghan Markle si è tenuto il 19 maggio 2018, eppure, a distanza di alcuni anni, continuano ad arrivare indiscrezioni sulla cerimonia, alcuna delle quali piuttosto imbarazzanti. Intervistato durante il podcast Chicks in the Office, l'attore Rick Hoffman, collega di Meghan nella serie Tv Suits (interpretava Louis Litt), si è lasciato andare a delle confidenze piuttosto singolari, facendo intendere che il matrimonio reale non è stato così perfetto come è stato lasciato intedere ai milioni di spettatori che hanno assitito da casa alla cerimonia.

Harry e Meghan, visibilmente emozionati, si sono sposati nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. A presenziare al lieto evento, la famiglia reale e tanti amici della coppia, in particolare celebrità, come Oprah Winfrey, David e Victoria Beckham, e Serena Williams. Agli occhi di tutti è parso come un vero e proprio matrimonio da favola. Secondo Rick Hoffman, però, non sarebbero mancati i problemi. L'attore parla soprattutto di strani odori, odori terribili e nauseabondi. Una dichiarazione, quella dell'ex collega della Markle, che ha lasciato piuttosto basiti.

"Ricordo benissimo quel giorno, tutto molto bello" , ha dichiarato Rick Hoffman, che però poi ha aggiunto: " Col passare del tempo, però, ho iniziato a sentire un odore veramente terribile e disgustoso, e sono molto sensibile quando si tratta di odori. Quindi, mi sono coperto il naso perché era veramente orribile ciò che sentivo. Non saprei nemmeno descrivere quello che ho sentito, fatto sta che ho cominciato ad annusare il fazzoletto che avevo nel taschino e che sapeva di cocco e vaniglia".

A questo punto è lecito chiedersi di quale odore si trattasse. L'attore, tuttavia, non fornisce spiegazioni a riguardo. " Non riuscivo a credere che nessun altro sentisse l'odore che sentivo io e vuoi sapere qual è la cosa più divertente? Meghan era ossessionata dall'igiene sul set, quindi, credo che lo abbia sentito anche lei" , ha concluso.

Insomma, rimane un mistero su cosa abbia turbato l'olfatto di Hoffman. Ecco comunque spiegata la ragione della stranissima espressione colta sul volto dell'attore durante la cerimonia. La smorfia di Rick Hoffman, in effetti, era diventata virale. Sempre nel corso del podcast, Hoffman ha poi raccontato di essersi rivolto ad altri invitati suoi amici per chiedere conferma dell'odore. Nessun altro, però, lo avrebbe avvertito.