Sesso a pagamento e droga: arrestata la serial killer di uomini in Ohio

Adescava gli uomini offrendo sesso a pagamento, poi li drogava fino ad ucciderli e li rapinava: il caso choc è avvenuto a Columbus, in Ohio, e a finire dietro le sbarre è stata la 33enne Rebecca Auborn, ritenuta colpevole di aver provocato la morte di 4 uomini e di avere attentato alla vita di un quinto.

La trappola

Una vera e propria serial killer. Secondo gli inquirenti. Rebecca Auborn, madre fra l'altro di un bambino, agiva proponendosi come una escort. Offriva compagnia e sesso a pagamento e in questo modo le vittime sarebbero cadute nella sua trappola.

Dopo aver preso contatti con gli uomini interessati ad avere un rapporto con lei, la 33enne concordava il luogo (spesso degli hotel del posto) e il tipo di prestazione sessuale. Quando però avveniva l'incontro, la donna somministrava a tradimento un massiccio cocktail a base di fentanyl che in breve tempo aveva un effetto devastante sulle vittime. Fra il dicembre 2022 e il giugno 2023, la Aubor ha ucciso 4 uomini per overdose, uno il 15 gennaio 2023, uno il primo aprile, il terzo il 13 aprile e il quarto il 17 giugno. C'è poi un altro uomo riuscito fortunatamente a salvarsi. La 33enne lo ha incontrato il 13 dicembre 2022, ma non è riuscita a ucciderlo.

Subito dopo aver sedato a morte le sue vittime, la donna provvedeva a derubarli. In effetti non è ancora chiaro se la serial killer somministrasse il mix letale di farmaci al “solo” scopo di addormentare le vittime per derubarle o se invece ci fosse anche il chiaro intento di uccidere.

Le indagini sono ancora in corso, perché gli inquirenti temono che molti altri uomini siano finiti nella rete di Rebecca Auborn.

Il processo

La 33enne è attualmente indagata per 4 omicidi e un tentato omicidio, a ciò si aggiungono anche le accuse di rapina aggravata, aggressione, traffico di droga e manomissione di prove.

Lunedì la donna è comparsa di fronte alla Common Pleas Court della contea di Franklin nel corso dell'udienza in giudizio su 28 capi d'accusa mossi nei suoi confronti. A presiedere il giudice Karen Phipps. Rappresentata dall'avvocato Mark Hunt, la Auborn si è dichiarata non colpevole, rinunciando alla possibilità di ottenere una cauzione.

A quanto pare i sospetti nei confronti della 33enne sono cominciati grazie a una segnalazione ricevuta dalla task force sul traffico di esseri umani dell'Ohio centrale.