Oggetti volanti nei cieli americani: ufo o droni? La soluzione di Trump

Appaiono dei droni nei cieli americani e Donald Trump rassicura: non sono una minaccia. In ogni caso di questi tempi c’è da stare attenti. Però al contempo si scatenano i soliti ufologi: c’è in atto un’invasione aliena! Cosa che fanno da quando 85 anni fa Orson Wells lesse alla radio uno sceneggiato ispirato a un romanzo di fantascienza di Herber George Wells, La guerra del mondo. Il primo avvistamento ufficiale è invece del 24 giugno 1947, e dal 1952 è stato coniato il termine UFO, Oggetto Volante Non Identificato (in Italiano è OVNI, ma suona male, sembrano degli ovini spaziali).

Nessuno di coloro che credono siano alieni (eh sì, rientrano nella categoria dei credenti: assenza di prove, esseri superiori che ci controllano, eccetera) si è mai dato una semplice risposta: gli avvistamenti, quando non di ubriachi nel deserto, sono iniziati insieme alla fantascienza, ma soprattutto da quando siamo stati capaci di volare, e dalla Guerra Fredda con l’Unione Sovietica, quando sia l’USA che l’URSS sperimentavano veicoli volanti e anche spaziali.

Per millenni non ci sono mai stati avvistamenti di oggetti volanti, eppure una grande quantità di persone appena vede una cosa nel cielo pensa ai dischi volanti (giusto perché la prima rappresentazione di un UFO fu un disco volante). Questo significa che siamo soli nell’Universo? Considerando che siamo su un pianeta vicino a una stella in una galassia con duecento miliardi di stelle e ancora più miliardi di pianeti in un universo visibile di duecento miliardi di galassie probabilmente no. Vita? Diciamo al 99% e in più parti. Vita intelligente, tecnologicamente avanzata? Già qui probabile, ma che sia a nostra portata no, neppure di messaggio.

Su duecentomila anni della storia della nostra specie, siamo capaci di inviare segnali radio da poco più di un secolo. Una civiltà intelligente relativamente vicina (in termini cosmici), mettiamo a un milione di anni luce, riceverebbe il nostro messaggio tra un milione di anni, e noi la risposta tra un altro milione di anni. Se più lontana anche tra un miliardo di anno, quando una delle due civiltà si è estinta (non dico un milione, ma davvero pensiamo che tra centomila anni la specie umana ci sia ancora?).

In ogni caso Trump, di fronte alle decine di segnalazioni un po’ in ogni stato americano che terrorizzavano i cittadini (a parte gli svalvolati degli alieni c’è chi è preoccupato di attacchi terroristici vari, russi, cinesi,islamici, ecc, e questo ha senso) ha dato l’unica disposizione sensata che un Presidente degli Stati Uniti dovesse dare: «Abbatteteli». Magari stando solo attenti che non precipitino in testa alle persone sotto.