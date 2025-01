Cinque anni di abusi da 44 stupratori: l'orrore sulla minorenne

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia a dir poco terribile quella che arriva dall'India, dove una ragazza di appena 18 anni ha denunciato di essere stata violentata da più di 44 uomini. I soggetti coinvolti sono stati identificati e arrestati, ma rimane il forte sconcerto per quanto accaduto e le indagini sono ancora in corso.

Il fatto si è verificato nello stato del Kerala, nell'India meridionale. Sono stati gli agenti della Squadra investigativa speciale (SIT) della polizia a indagare sull'inquietante caso di presunti abusi sessuali commessi nei confronti della ragazza, appartenente alla casta dei Dalit. Nel corso della giornata di oggi - martedì 14 gennaio - un alto ufficiale della polizia ha fatto sapere che 44 uomini sono stati arrestati, mentre 59 sarebbero stati i soggetti imputati.

A parlare della vicenda è stata la vice ispettrice generale Ajeetha Begum Sultham, che si sta occupando di supervisionare l'indagine. Sembra che a denunciare, dopo le ripetute violenze, sia stata la stessa vittima. Stando a quanto riferito, molti degli accusati - soggetti di età compresa fra i 17 e i 47 anni - avrebbero incontrato la giovane a una fermata dell'autobus a Pathanamthitta. A quel punto sarebbe stata portata in varie zone isolate della città e lì violentata.

La vittima, che oggi ha 18 anni, ha riferito alla polizia di subire abusi da quando aveva 13 anni. Se ciò corrispondesse a verità, la situazione sarebbe addirittura ancora più grave. Secondo la sua versione, gli stupri si sarebbero verificati in almeno cinque occasioni. I suoi aguzzini sarebbero stati 62, quindi molti di più rispetto ai soggetti individuati.