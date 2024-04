Parigi, paura al consolato iraniano: uomo minaccia di farsi saltare in aria

Momenti di paura a Parigi. L'unità d'èlite della polizia francese (Bri) ha arrestato un uomo che si era asserragliato in un edificio del consolato iraniano nel 16esimo arrondissement e aveva minacciato di farsi esplodere per " vendicare il fratello ". Stando a quanto dichiarato dalla procura di Parigi, il soggetto sarebbe un nato nella Repubblica islamica nel 1963.

Le forze dell'ordine sono state mobilitate su richiesta della rappresentanza di Teheran e sono riuscite a fermare il potenziale attentatore dopo aver circondato il complesso. Il soggetto è uscito dall'edificio da solo dall'edificio dopo aver minacciato di " compiere un atto violento ". Stando a quanto riferito da BmfTv, che ha citato una fonte informata, " u n testimone ha visto un uomo entrare portando una granata o una cintura esplosiva " attorno alle 11 del mattino. Gli agenti hanno poi verificato che l'uomo non aveva con sé alcun tipo di ordigno.

La Bri sta attualmente ispezionando il veicolo con cui l'uomo ha dichiarato di aver trasportato l'esplosivo. La prefettura ha riferito che sono in corso ricerche nella zona circostante il consolato della Repubblica islamica, dove agli agenti è stato impedito di entrare dai dipendenti. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e il traffico sulla linea sei della metropolitana è stato interrotto per ragioni di sicurezza. Su X, la rappresentanza di Washington nella capitale francese ha consigliato "a gli americani di evitare la zona e di seguire le istruzioni delle autorità locali. Si prega di seguire le fonti ufficiali francesi online per gli aggiornamenti".

Stando a una prima ricostruzione riportata dal quotidiano Le Parisien, una volta entrato nel consolato l'uomo si è tolto il cappotto, rivelando un gillet fatto a mano in cui si sospettava che fossero contenuti gli esplosivi, e ha posizionato a terra alcune bandiere. Il soggetto, inoltre, era già noto alle autorità francesi per aver appiccato un incendio sempre al consolato iraniano nel settembre del 2023. All'epoca, aveva giustificato le sue azioni dicendo che voleva sostenere le rivolte in Iran e in tribunale ha cantato " Donne, vita, libertà ". Il governo di Parigi aveva condannato l'atto.

L'uomo sarebbe dovuto apparire il 22 aprile davanti alla Corte d'appello in relazione a questo fatto.