Le parole di Filippo su Meghan, ecco cosa disse a Harry: "Uno esce con le attrici, non le sposa"

Il Principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta II, è sempre stato noto per la sua franchezza, talvolta anche brutale. Non sorprende che negli anni abbia parlato molto francamente sia ai suoi figli, che ai suoi nipoti. Se poi pensiamo a quanto sia William, che Harry, erano legati ai loro nonni, viene assolutamente normale immaginare certe conversazioni di natura molto confidenziale.

A Filippo Meghan Markle non sarebbe piaciuta molto e, a quanto pare, il Principe aveva messo in guardia il nipote. Chissà, forse immaginava la frattura che si sarebbe un giorno creata fra i Duchi di Sussex e il resto della Famiglia Reale. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dalla stampa inglese, il Principe Filippo ebbe una discussione molto diretta con Harry, prima che questi convolasse a nozze con Meghan nel 2018. Dopo averlo preso da parte, Filippo avvertì il secondogenito di Carlo: "Uno esce con le attrici, non le sposa". Molto chiara, dunque, l'opinione di Filippo, riportata dal biografo Andrew Lownie, autore di Entitled. Questa versione è confermata anche da Ingrid Seward, altra autrice di biografie sui reali inglesi. A suo dire, il marito di Elisabetta II non si sarebbe mai fidato della Markle, e l'avrebbe sempre guardata con grande diffidenza.

Forse Filippo rivedeva nella Markle in vecchio ricordo, quello dell'attrice Wallis Simpson, moglie di Edoardo VIII del Regno Unito. Innamoratissimo di lei, Edoardo decise di lasciare il trono, abdicò in favore del fratello Giorgio VI del Regno Unito (padre della Regina Elisabetta) e la sposò. Ai tempi fu un grandissimo scandalo. Un vero e proprio terremoto per la monarchia inglese.

Pur rispettando la volontà del nipote - il Principe presenziò al matrimonio insieme alla Regina - Filippo non manifestò mai approvazione nei confronti di Meghan. A tal proposito, parlando delle nozze di Harry e Meghan, l'ex maggiordomo Grant Harrold ha rivelato che il Principe, conclusa la cerimonia, confidò alla moglie: "Grazie mille, è finita".

Filippo si

sarebbe poi infuriato per l'concessa dai Sussex a Oprah Winfrey del 2021. La frattura con la Famiglia Reale era ancora lontana, ma forse il Principe aveva intuito in che modo sarebbe andata a finire.