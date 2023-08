Party, divertimento e abiti sexy: la nuova vita della dem Sanna Marin

La pesante batosta alle elezioni finlandesi, l'addio alla carica di leader Sdp ormai alle porte e il divorzio dal marito Markus. Divisiva per il suo stile di vita rock e piuttosto anticonformista, Sanna Marin ha attraversato momenti difficili, ma tutto sembra ormai alle spalle. Come testimoniato sul suo profilo social, la nuova vita della trentasettenne è fatta di party, divertimento e abiti sensuali: addio agli eleganti tailleur dei tempi da prima ministra e spazio alle mise provocanti.

Look provocanti quelli sfoggiati da Sanna Marin al Flow Festival, la celebre kermesse musicale in programma ogni anno a Helsinki. La più giovane leader mondiale della storia, nota festaiola, ha pubblicato sui social network diverse foto delle sue vacanze, godendosi le sue giornate lontana dalla politica. "È la mia prima vera vacanza estiva da un po' di tempo" , aveva ironizzato tempo fa.

Prima un audace abito nero trasparente, poi un abito rosa acceso in stile Barbie con un paio di stivali neri, infine un top corto, minigonna di pelle e tacchi neri. Insieme a lei Nasima Razmyar, membro del Parlamento finlandese, che ha optato per un completo sobrio tra canotta e pantaloni larghi. Tra i contributi social, Sanna Marin ha pubblicato anche un video tra la folla di giovani presenti al Flow Festival. "In queste vacanze sono stata con mia figlia Emma, poi sport, amici, buon cibo e viaggi indimenticabili" , le sue parole.

Molti seguaci hanno festeggiato la nuova vita di Sanna Marin. "Grazie per aver mostrato al mondo che è possibile occupare la sedia da presidente e vestirsi come si preferisce allo stesso tempo" , il commento dell'influencer Caecilie Johansen. Un altro follower ha evidenziato: "Sono abbastanza sicuro che avremmo già raggiunto la pace nel mondo se la maggior parte dei leader mondiali fosse come Sanna Marin" . Altri invece hanno posto l'accento sul buon esempio dato ai giovani. Ma c'è anche chi ha criticato l'ex premier finlandese: per molti il suo stile di vita anticonformista mal si sposa con l'importanza della sua figura politica. Insomma, la Marin continua a dividere l'opinione pubblica anche dopo l'addio alla sua prestigiosa carica.

Sanna Marin è stata spesso al centro di dibattiti pubblici per le sue feste e per le grandi spese del suo governo. Secondo alcuni commentatori, la sua routine festaiola avrebbe messo a dura prova il suo lavoro, in particolare dopo la diffusione di alcuni video privati nel 2022 riguardanti un party organizzato nella residenza del primo ministro.