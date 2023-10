Passeggero si mette a defecare sul pavimento: EasyJet non decolla

Uno dei passeggeri a bordo dell'aeromobile ha pensato bene di defecare in mezzo al pavimento del bagno: a causa del disagio seguito all'episodio, la compagnia EasyJet non è riuscita ad organizzarsi con prontezza per porre rimedio, suscitando le ire degli altri viaggiatori.

L'assurda vicenda avvenuta durante la serata di ieri, lunedì 16 ottobre, è stata segnalata sui social da alcuni dei presenti, cha hanno raccontato le catastrofiche conseguenze del gesto del responsabile. In partenza dal terminal di Tenerife, il velivolo della compagnia aerea low cost britannica si sarebbe dovuto staccare da terra intorno alle ore 20.05 per fare rotta verso l'aeroporto Gatwick di Londra.

Peccato che qualcuno dei viaggiatori a bordo avesse pensato di rendere tutto più complicato, decidendo di scaricare le proprie deiezioni al centro del pavimento del bagno dell'aeromobile. Da lì in poi si è scatenato il delirio a bordo. EasyJet ha scelto di darsi del tempo per tentare di porre rimedio alla situazione, rimandando il decollo del velivolo. I minuti sono diventati ore, e dopo l'enorme ritardo accumulato, la compagnia aerea britannica ha annullato il volo. Ciò che l'equipaggio non aveva considerato, tuttavia, è che sarebbe stato impossibile, specie a quell'ora della notte, trovare soluzioni alternative valide per tutti i viaggiatori: dopo qualche tentativo, gli uomini di EasyJet hanno annunciato di non essere stati in grado di reperire delle camere d'albergo per consentire a tutti il pernottamento.

"È piuttosto divertente defecare nella toilette anteriore dell'aereo" , scrive il Daily Mail riportando le considerazioni fatta col microfono dal pilota ai passeggeri a bordo del mezzo. "Quindi ora resteremo qui la notte, faremo scendere tutti e organizzeremo gli alberghi disponibili. Ci vediamo domani mattina" . "Davvero complimenti a @easyJet per aver ritardato il volo di 3,5 ore con zero comunicazioni per poi decidere di cancellarlo del tutto perché qualcuno ha ca**to sul pavimento del bagno" , ha commentato amaramente su X una viaggiatrice.

Posti in albergo insufficienti e ripartenza prevista su un volo sostitutivo partito alle ore 15 di oggi: a causa dell'enorme disagio per i passeggeri la compagnia aerea ha potuto solo scusarsi. "EasyJet conferma che il volo EZY8054 da Tenerife a Londra Gatwick di ieri sera è stato ritardato durante la notte per via della necessità di fare ulteriori pulizie all'aereo" , ha scritto l'azienda. " Abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto dell'annullamento del volo per i nostri clienti, fornendo sistemazione in albergo e pasti" , prosegue la nota. "Il volo dovrebbe partire questo pomeriggio: la sicurezza e il benessere dei nostri clienti e dell'equipaggio è la massima priorità di EasyJet e, sebbene ciò avvenisse al di fuori nostro controllo, vorremmo scusarci per l'inconveniente causato" , conclude il comunicato.