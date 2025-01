Patrimoni, ecco quanto guadagna Donald Trump nel ruolo di Presidente Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Occhi puntati su Donald Trump, eletto per la seconda volta presidente degli Stati Uniti d'America. Fra pochissime ore il tycoon pronuncerà il giuramento, ripendendo nelle sue mani il destino del suo Paese, e sono in molti a domandarsi che cosa significhi ricoprire una tale posizione di comando.

Oltre ad essere tornato a capo degli Usa, Trump è stato nuovamente inserito nella lista delle 500 persone più ricche al mondo, segno che il trascorso 2024 si è dimostrato un anno particolarmente generoso con lui, malgrado le controversie legali e ben due attentati contro la sua persona. Ma a quanto ammonta, in concreto, il patrimonio del 47° presidente degli Stati Uniti, e qual è il suo stipendio?

Trump è attualmente la 472° persona più ricca del pianeta. Nel 2016 contava un patrimonio di 3.7 miliardi di dollari, poi sceso a 2,1 miliardi di dollari nel 2020. Nel 2023 il patrimonio del tycoon è tornato a salire, arrivando a 2,5 miliardi di dollari, fino all'ultima stima di ben 6,7 miliardi di dollari, come riferito da Forbes. Tutto merito di una sostanziosa ripresa degli affari.

In realtà non è facile stimare tutti i beni di The Donald, dal momento che il presidente Usa non possiede aziende quotate. Chi ha cercato di analizzare il suo patrimonio ha quindi potuto azzardare una stima basandosi sui dati rilasciati alla Federal Election Commission. Dalla documentazione presente sappiamo che Trump possiede diversi beni immobili in varie zone del globo: Manhattan, San Francisco, Florida, fino ad arrivare in Scozia e in Irlanda. Per quanto riguarda le sue società, si tratta per la maggior parte di aziende piccole/medie (non grandi marchi) che non hanno le capacità per essere quotate in borsa.

Gli aumenti di patrimonio registrati nell'ultimo periodo deriverebbero in parte da The Truth, social network simile a Twitter di sua proprietà e avviato nel febbraio del 2022. A questo si è aggiunta, più di recente, la criptovaluta Official Trump, lanciata a inizio 2025.

Per quanto riguarda il suo stipendio come presidente degli Stati Uniti d'America, sappiamo che di norma chi ricopre questa carica ha una retribuzione pari a 400.000 dollari l'anno, a cui viene applicata l'imposta sui redditi. In realtà, non si tratta della retribuzione più alta fra i vari leader del mondo. Non solo. Come sancito dalla Costituzione americana, lo stipendio del presidente Usa non può essere soggetto ad aumenti o diminuzioni nel corso della sua carica. Lo stipendio viene stabilito dal Congresso, che attualmente lo ha fissato a 400.000 dollari l'anno.

A ciò vanno aggiunti 50.000 dollari all'anno come conto spesa, 100.000 dollari non tassabili per i viaggi e 19.000 dollari destinati all'intrattenimento. Il denaro non utilizzato farà poi ritorno al Tesoro.

Inoltre il presidente Usa ha diritto all'utilizzo dell'Air Force One, l'aereo presidenziale, che ha un costo di diversi milioni di dollari. Viene poi garantito un efficiente servizio di sicurezza, con un corteo di auto e moltissime persone dedicate alla sua protezione. Diversi milioni di dollari vanno poi a pagare tutto il personale che ruota attorno alla sua figura.

Infine, abbiamo la, residenza di ogni presidente. La White House ha un costo di mantenimento di milioni di dollari.

A fine mandato, il presidente avrà diritto a una pensione che nel 2015 si attestava intorno ai 203.700 dollari all'anno.