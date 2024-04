Paura all'aeroporto di Londra Heathrow: due aerei si scontrano in pista

Paura all'aeroporto di Londra Heathrow, dove si è verificata una collisione fra due aerei di linea che stavano transitando sulla pista: i due veivoli si sono infatti scontrati, riportando anche dei danni. A bordo di uno dei due si è letteralmente scatenato il panico.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, l'incidente si è verificato nel corso della giornata di ieri, sabato 6 aprile, e ad essere coinvolti sono stati un Virgin Atlantic 787 e un Airbus A350 della British Airways. I due aerei, fortunatamente, non si trovavano in volo. L'impatto si è verificato mentre stavano transitando sulla pista dell'aeroporto inglese.

A quanto pare il Virgin Boeing 787-9 era appena atterrato e la compagnia privata incaricata della sua manutenzione stava provvedendo a rimorchiarlo verso un'altra zona dell'aerostazione, mentre il mezzo della British Airways, invece, era fermo e si stavano svolgendo le regolari procedure di controllo prima del volo. La collisione si è verificata quando il Virgin Atlantic 787, trainato da un rimorchiatore, è finito contro l'airbus A350 della British Airways mentre si stava allontanando dall'edificio del terminal del Terminal 3 dell'hub. Entrambi i velivoli hanno riportato dei danni alle ali.

Sono stati attimi di panico, specie per i passeggeri British Airways (il Virgin Boeing 787-9, stando ad alcune fonti, era già vuoto), che sono stati trasferiti su un altro aereo. L'episodio ha fatto il giro dei social.

Le indagini

L'episodio ha portato l'attenzione su una problematica molto attuale nel Regno Unito, vale a dire l'ingente traffico aereo presente in alcuni aeroporti. Londra Heathrow, in particolare, è una delle aerostazioni più battute e le collisioni fra i velivoli sarebbero, purtroppo, un problema ricorrente. L'incidente di ieri non ha fortunatamente provocato disagi e rallentamenti nell'aerodromo. Nessun ferito segnalato fra i passeggeri, rimasti comunque molto provati dall'accaduto.

"Siamo stati informati che l'estremità alare di uno dei nostri aerei vuoti è entrata in contatto con un altro aereo mentre veniva rimorchiato dallo stand del Terminal 3 di Londra Heathrow. La sicurezza dei nostri clienti e dell'equipaggio è sempre la nostra massima priorità" , ha dichiarato un portavoce della Virgin Atlantic, come riportato dal Guardian.

Stiamo lavorando a fianco dei servizi di emergenza e dei nostri partner aerei in risposta a un incidente che ha coinvolto due aerei a terra stamattina

", ha informato anche un rappresentante del servizio attivo all'aeroporto di Heathrow.