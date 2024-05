Paura a Lione, 4 persone accoltellate alla metro: fermato l'assalitore

Momenti di fortissima tensione questo pomeriggio a Lione, in Francia. Un uomo armato di coltello ha infatti aggredito alcune persone alla stazione della metro, riuscendo a ferirne quattro. Sono stati attimi di autentico panico, ma fortunatamente c'è stato subito l'intervento della polizia francese, che ha già preso il responsabile.

La ricostruzione

L'attacco si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 26 maggio. Il facinoroso ha colpito tra le stazioni della metropolitana Debourg e Jean Jaurès. Pare che prima di passare all'attacco, avesse mostrato il coltello alle vittime, minacciandole. Non si comprendeno, però, le ragioni del gesto. Il soggetto, infatti, non avrebbe avanzato delle richieste che possono far pensare, ad esempio, a una rapina. Non si è parlato neppure di un possibile litigio con un altro viaggiatore che avrebbe potuto portare a uno scatto d'ira.

Quale che sia la ragione, ancora da accertare, l'uomo ha impugnato un coltello ed è riuscito a ferire ben quattro persone incontrate lungo il percorso della metro. Due delle vittime, fra l'altro, sono state giudicate gravi, sebbene non in pericolo di vita. Si tratta, secondo il portale Francetvinfo, di un 16enne e un 28enne, entrambi colpiti al torace e all'addome. La terza persona ferita, invece, avrebbe 19 anni e sarebbe stata colpita al braccio. Nessuna notizia per quanto riguarda il quarto ferito. Ci sarebbe inoltre una quinta persona, trovata sotto choc.

Le indagini e l'arresto

I quotidiani francesi hanno fatto sapere che è stata aperta un'inchiesta da parte delle autorità competenti per tentato omicidio volontario. A quanto sembra, l'aggressore è stato fermato dagli agenti di polizia della Brigata anticrimine (BAC). L'arresto è scattato intorno alle 14.30, e adesso l'uomo si trova trattenuto dalle forze dell'ordine. Il soggetto è stato catturato nelle vicinanze della metropolitana Jean Jaurès, nel 7° arrondissement della città.

Nelle prossime ore gli inquirenti cominceranno ad ascoltare i racconti dei testimoni, così da ricavare ulteriori dettagli utili a ricostruire l'intera vicenda. Al momento sappiamo che il fermato è un giovane di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Non è stata ancora tirata in causa la Procura nazionale antiterrorismo.

" La città di Lione condanna questo atto particolarmente grave" , ha scritto su X Mohamed Chihi, vicesindaco responsabile della sicurezza di Lione.