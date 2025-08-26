Paura su un volo Ryanair, passeggera tenta di aprire un portellone: aereo costretto a fare un atterraggio d'emergenza

Momenti di fortissima tensione a bordo di un aereo Ryanair partito da Manchester e diretto in Marocco, per la precisione ad Agadir. A breve distanza dal decollo, infatti, uno dei passeggeri ha perso il controllo, seminando il panico all'interno del velivolo. La situazione si è fatta tanto tesa da rendere necessario un atterraggio d'emergenza, per tutelare gli altri passeggeri e il personale della compagnia.

Stando a quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nella mattinata dello scorso 25 agosto. L'aereo Ryanair era appena partito dall'aeroporto di Manchester con destinazione Agadir, in Marocco. Il vettore procedeva lungo la rotta quando, a un tratto, una donna si è levata dal posto in cui era seduta e si è diretta verso il portellone d'emergenza. Sotto gli occhi sconvolti degli altri passeggeri, la donna ha rimosso la copertura di plastica e ha tentato di aprire la porta, scatenando il panico. Fortuna ha voluto che due passeggeri che si trovavano lì vicino siano immediatamente intervenuti, immobilizzando la compagna di viaggio. A quel punto è arrivato anche l'equipaggio, il quale ha verificato che la situazione fosse sotto controllo e che il portellone si trovasse ancora ben chiuso.

Del fatto è stato informato il capitano del velivolo, che ha deciso comunque di tornare indietro, richiedendo il permesso di effettuare un atterraggio d'emergenza. Stando al Manchester Evening News, l'aereo è atterrato senza problemi all'aeroporto di Manchester, dove sono intervenute le autorità aeroportuali. Gli agenti sono saliti a bordo e hanno portato con loro la donna, che è stata visitata e poi interrogata su quanto fatto.

L'aereo è stato controllato da un team di ingegneri che non hanno riscontrato danni al velivolo.

La copertura di plastica è stata sostituita, ed il mezzo ha avuto il via libera per ripartire. Intorno alle 11.22 il volo è nuovamente decollato, diretto ad. L'intera vicenda ha causato un ritardo di circa un'ora.