Paura sul volo Milano-Atlanta. Forte turbolenza, 11 feriti in ospedale

Un'esperienza davvero terribile per i passeggeri del volo Delta 175 partito da Milano e diretto ad Atlanta, negli Stati Uniti. Nel corso della giornata di ieri, martedì 29 agosto, una forte turbolenza ha infatti interessato l'aereo al termine del lungo percorso, tanto da provocare dei feriti che hanno avuto necessità di essere trasportati in ospedale subito dopo l'atterraggio. Le persone a bordo del vettore si trovano ancora sotto choc dopo quei momenti di grande paura.

Il comunicato della compagnia aerea

" I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per connettersi con i clienti del volo Delta 175 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta. La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell'equipaggio che hanno subito dei danni ", è quanto stato dichiarato da un portavoce della compagnia aerea, come riportato da Repubblica.

A quanto pare a bordo dell'aereo si trovavano 151 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio. Secondo quanto riferito dalla Federal Aviation Administration, l'Airbus A350 era decollato da Milano quando, arrivato quasi a destinazione, a circa 40 miglia a nord-est dell'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, ha incontrato la forte perturbazione. Una perturbazione tale da provocare dei feriti all'interno dell'aeromobile. Sono stati attimi di autentico terrore. Stando a quanto riferisce la Cbs, non si tratta, fra l'altro, del primo episodio di questo genere avvenuto nell'ultimo anno. Forti turbolenze sono infatti state registrate anche nei mesi scorsi, con tanta paura e feriti più o meno gravi.

La situazione all'atterraggio

Malgrado la turbolenza, l'aereo è infine riuscito ad atterrare. Fra i passeggeri e i membri dell'equipaggio, tuttavia, c'erano dei feriti, che sono stati subito trasportati in ospedale. Le principali agenzie di stampa parlano di 11 persone che hanno avuto bisogno di ricevere assistenza sanitaria. Non è ancora dato sapere se fra i feriti ve ne siano anche alcuni gravi. Ancora nessuna notizia, inoltre, circa la loro nazionalità.

Le testimonianze

Una coppia che si trovava a bordo del volo Delta 175 ha dichiarato ai microfoni di Fox5: " Dovevano essere circa 12 persone con gravi ferite alla testa. Anche diversi assistenti di volo. C'era molto di sangue ". E, ancora: "Io e la mia fidanzata siamo così spaventati che noleggeremo un'auto e con quella ci dirigeremo verso la nostra destinazione finale ".

La coppia ha inoltre raccontato che tutti i passeggeri sono stati tenuti a bordo per altre due ore dopo l'atterraggio, mentre i feriti venivano esaminati.