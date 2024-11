Cuba, registrato sisma di magnitudo 6.8

Immagine da video GlobalQuake

Forte scossa di terremoto avvertita nel corso della giornata di oggi - domenica 10 novembre - al largo di Cuba. Secondo quanto riferito sino ad ora dall'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), si tratta di un sisma di magnitudo 6.8, registrato 39 chilometri a sud di Bartolomé Masó, nella provincia meridionale di Granma. A quanto pare avrebbe una profondità di 23,5 chilometri.

La terra trema

Stando alle informazioni diramate al momento, il terremoto è stato avvertito intorno alle 11.56, ora locale (in Italia erano le17.56). L'epicentro sarebbe stato individuato nei pressi di Pilón, Cuba. A seguito della forte scossa, non sarebbe comunque stato emesso alcun allarme tsunami. A quanto pare un'ora prima del sisma principale ne è stato registrato un altro di magnitudo 5.9, anche in quel caso l'epicentro era al largo della costa meridionale di Cuba, a 14,2 chilometri di profondità.

Sono stati momenti di forte angoscia per gli abitanti, che si sono riversati per le strade alle prime scosse. In tanti dicono di aver percepito il sisma fino a Guantanamo. Secondo alcuni, inoltre, la terra avrebbe tremato molto forte per più di dieci secondi. Attualmente, tuttavia, non si sa nulla in merito ai possibili danni arrecati a case ed edifici.

I quotidiani locali parlano di terremoto più intenso registrato quest'anno nell'Isola. La scossa è stata avvertita in diverse zone dell'Est del Paese, in particolare a Santiago de Cuba. Paura anche a Guantánamo, Granma, Holguín e Ciego de Avila, anche se non sono stati ancora segnalati danni a cose e/o persone.

Le testimonianze sui social

Sul web sono tante le testimonianze lasciate da chi ha vissuto in prima persona quei terribili momenti.

"Mi sentivo come se la casa stesse crollando",

Sono ancora nervoso. Era seduto e ha mosso il sedile come se volesse disarcionarmi

è uno dei tanti messaggi postati su Facebook. "".