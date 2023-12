"Peach Fuzz": cos’è (e a cosa corrisponde) il colore dell’anno 2024

Letteralmente il significato di Peach Fuzz corrisponde a "peluria di pesca", praticamente si tratta del più conosciuto rosa pesca appena eletto colore dell'anno 2024 dall'Istituto Pantone del Colore. Non è un caso che si sia scelta questa tonalità per il prossimo anno ormai ale porte: gli esperti hanno spiegato che il suo tono leggero e fruttato evoca pace e serenità soprattutto in un periodo storico come il nostro dominato da guerre e conflitti.

I molteplici significati

" Peach Fuzz cattura il nostro desiderio di nutrire noi stessi e gli altri. È un tono pesca vellutato e delicato il cui spirito onnicomprensivo arricchisce mente, corpo e anima ", ha spiegato Leatrice Eiseman, Direttore esecutivo del Pantone Color Institute. " Nella ricerca di una tonalità che riecheggia il nostro innato desiderio di vicinanza e connessione, abbiamo scelto un colore radioso di calore ed eleganza moderna. Una tonalità che risuona di compassione, offre un abbraccio tattile e unisce senza sforzo il giovane con l'eterno", ha aggiunto. Considerato anche sottilmente sensuale, l'Istituto spiega che questa " sincera tonalità pesca " trasmette un sentimento di gentilezza e tenerezza, comunicando un messaggio di cura e condivisione, comunità e collaborazione.

La tonalità calda e accogliente sottolinea il desiderio di stare insieme agli altri ma anche di goderci un momento di quiete. Isprirebbe, inoltre, "appartenenza e ricalibrazione" dal momento che il colore pesca è incastonato tra rosa e arancione. Con Peach Fuzz gli esperti sono convinti che si possa trovare pace interiore che inciderebbe positivamente sul nostro benessere.

Il "dietro le quinte" del colore

Ma quali sono, quindi, i motivi di questa scelta? Come accennato, in un momento così delicato della vita internazionale " il nostro bisogno di nutrimento, empatia e compassione diventa sempre più forte, così come la nostra immaginazione di un futuro più pacifico", sottolinea l'Institute. Per queste ragioni è importante riconoscere e promuovere l'interiorità di ciascuno con momenti di tregua, creatività e connessione umana in mezzo al trambusto della vita moderna. " Il colore che abbiamo selezionato come Colore Pantone dell'anno 2024 doveva esprimere il nostro desiderio di voler essere vicini a coloro che amiamo e la gioia che proviamo quando ci permettiamo di sintonizzarci con chi siamo e assaporare semplicemente un momento di tranquillità da soli" .

I campi d'applicazione