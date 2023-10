Hamas rapisce un bambino di 12 anni, il dolore della sorella su WhatsApp: "È la fine"

Il brutale assalto di Hamas, con una raffica di razzi nel sud di Israele, ha sconvolto la vita di civili e numerose famiglie. Gaya Calderon sabato mattina era nella sua casa di Tel Aviv, lontana dai luoghi dell'attacco terroristico, ma ha vissuto in diretta il sequestro del fratellino Erez tramite i messaggi che le arrivavano dai familiari nel kibbutz Nir Oz, vicino alla Striscia di Gaza.

"Ho vissuto lì tutta la mia vita, conosciamo questi razzi" , ha raccontato in una conversazione Zoom con i giornalisti citata dal Times of Israel. La 21enne si era di recente trasferita a Tel Aviv. I suoi genitori e i suoi fratelli minori – Rotem di 18 anni, Sa'ar di 16 anni, Erez di 12 anni – vivono tutti nel kibbutz. La mattina del 7 ottobre Gaya ha appreso dai notiziari del blitz palistenese: "Ho chiamato i miei genitori, mi hanno detto che non era mai stato così, ma ho risposto loro che sarebbe andato tutto bene e che sarei tornata a dormire" . Il suo sonno è stato però turbato dalla telefonata di un amico: "Ehi, lo sai che Hamas e la Jihad islamica sono nel kibbutz?" . Immediatamente la giovane ha tentato di chiamare la famiglia, senza ottenere risposta, fino a quando è stata raggiunta da un loro sms in cui dicevano che non potevano rispondere e che dovevano restare in silenzio.

Durante la giornata sono iniziati ad arrivare altri messaggi su WhatsApp che documentavano in diretta quanto stava accadendo. Il primo è stato quello della sorella Sàar: "Sono così spaventata, Gaya, voglio piangere" , seguito dal nuovo invito a "non mandare più messaggi" . La 16enne era nascosta con il padre mentre i terroristi entravano in casa. Sulla chat di famiglia un altro messaggio: "Mamma, ti voglio bene" .

La madre, che vive in un'altra abitazione dello stesso kibbutz, a sua volta ha scritto: "Gaya, ho sentito degli spari, credo che questa sia la fine" . Era nella sua stanza quando i terroristi hanno cercato di aprire la porta: ha impedito loro di entrare attaccandosi con tutte le forze alla maniglia. Anche il fratello di 18 anni, che vive nel kibbutz, è sopravvissuto. La sua casa è stata distrutta e in parte incendiata.

Gaya stava pregando e sperando per il meglio, quando ha ricevuto un breve clip. "Era un video di mio fratello Erez" - ha raccontato facendo riferimento al piccolo di casa, 12 anni - "Un terrorista lo stava afferrando, tenendolo. Non ho visto sangue su di lui, quindi posso solo sperare che stia bene" . Da allora, dice Gaya, "non so dove siano mia sorella, mio padre, mia nonna e mio cugino. Non sono stati trovati" . Da qui l'appello: "Ho fiducia nel mio Paese. Voglio riavere la mia famiglia. Aiutateci per favore" .