"Più grande dell'Empire State Building". Il video dell'ufo avvistato in Ucraina

Immagini a dir poco scioccanti quelle che arrivano dall'Ucraina, dove sarebbe stato avvistato un ufo sui cieli di Donetsk. A diffondere il video è stato l'account Instagram Frontier_Conflict. A quanto pare il filmato è stato girato da un drone da ricognizione ucraino, e si vede chiaramente un oggetto non identificato in volo che si avvicina sempre di più al drone, impegnato in un'operazione di pattugliamento del fronte.

Il drone utilizzato è il Mavic 3T termico, in uso alla 406ª Brigata di Artiglieria dell'Ucraina. Il filmato, secondo quanto riferito dalla stampa estera, risale allo scorso venerdì. Stando a quanto riferito dai militari ucraini, l'oggetto si è librato oltre un miglio da terra e si è imbattuto nel drone a infrarossi, che volava a 500 piedi dal suolo. Secondo le stime, l'ufo, un oggetto di forma piatta, doveva essere lungo circa 1.300 piedi, ed era completamente immune ai forti venti che imperversavano quella sera. Il soldato ucraino ha dichiarato di non aver mai visto nulla di simile. La conferma è arrivata anche dai suoi colleghi.

"All'inizio pensavo che fosse una cosa nuova inventata dai russi" , ha dichiarato il militare, come riportato dal DailyMail, "ma poi ho capito... No! Potrebbe essere un ufo!". Un oggetto non identificato, dunque, che aveva una temperatura che oscillava fra i 36 e i 54 gradi Fahrenheit. " Siamo rimasti sorpresi, molto sorpresi ", ha aggiunto il soldato.

Nel video, della durata di pochi secondi, è possibile ascoltare le espressioni di meraviglia e di timore dei soldati ucraini, che non si erano mai trovati a confrontarsi con qualcosa del genere. "Porca miseria ", " Che ca**o è questo? ", e " Perché non si muove? ", sono solo alcune delle affermazioni che si odono nel filmato.

Il soldato ucraino ha riferito che il presunto ufo è stato avvistato intorno alle ore 21.00. L'oggetto doveva essere lungo 400 metri e alto forse 100 metri. Da qui il paragone: era più grande del famoso grattacielo newyorkese Empire State Building. Qualcuno, osservando il video, ha cercato di fornire una spiegazione logica, parlando di "Effetto Morgana", ossia quel tipo di miraggio visibile all'interno di una stretta fascia posta sopra l'orizzonte. Secondo il soldato ucraino, però, non si trattava affatto di quel fenomeno, "perché nella visione termica non puoi vedere un miraggio".