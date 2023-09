Usa, storico sciopero dell'auto: la rivolta dei lavoratori contro i "Big Three"

"Stasera, per la prima volta nella nostra storia, colpiremo tutti e tre i Big Three contemporaneamente" . Inizia così, con le parole in un webcast del presidente della United Auto Workers Shawn Fain, quello che è già stato definito il più grande sciopero della storia dell'auto in America. Poco dopo la mezzanotte, quasi 13mila operai hanno incrociato le braccia in tre stabilimenti statunitensi di General Motors, Ford e Stellantis.

Fino all'ultimo si è tentato di trovare un accordo per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. A poco è valsa la mobilitazione del presidente Joe Biden, che in serata aveva intrattenuto un colloquio telefonico con il leader del sindacato. Secondo uno studio pubblicato il mese scorso dall'Anderson Economic Group, uno sciopero di 10 giorni costerebbe ai tre giganti dell'auto di Detroit più di 5 miliardi di dollari, con effetti a cascata su fornitori e consumatori a causa di nuove impennate nei prezzi delle vetture.

I tre siti interessati dallo sciopero sono stabilimenti di assemblaggio a Wentzville (Missouri) per General Motors, a Wayne (Michigan) per Ford e Toledo (Ohio) per Stellantis. Il totale degli iscritti al sindacato Uaw è di circa 150mila lavoratori, quindi lo stop sarà, almeno inizialmente, molto limitato. Tuttavia, il presidente Fain ha fatto sapere di prevedere un ampliamento delle agitazioni per massimizzare la pressione sulla aziende mentre i negoziati continuano.

Alcuni punti critici della trattativa includono aumenti quadriennali di paga fino al 40% - che secondo il sindacato sono gli aumenti medi ricevuto del Ceo delle imprese nel quadriennio scorso - e migliori benefit, tra cui una settimana lavorativa di 32 ore, più periodi pagati per assenze familiari, miglioramenti sanitari e la fine del ricorso al lavoro temporaneo e non garantito. Il sindacato ha finora respinto tutte le contro-proposte formulate dalle tre case automobilistiche.