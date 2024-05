Due attentati in Germania. I piani di Hamas per portare la morte in Europa

Allarme terrorismo in Germania. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Welt am Sonntag, citato dal Times of Israel, una cellula di Hamas stava preparando attentati contro l’ambasciata israeliana a Berlino e una base militare americana nei territori della Repubblica federale. Le informazioni sono state trovate sullo smartphone di un sospetto terrorista di origini libanesi.

L’uomo è stato accusato di cercare luoghi dove nascondere armi per il gruppo terroristico e pare abbia ricevuto ordini dai capi di Hamas nel Paese dei Cedri. Nel gennaio scorso, il Mossad e lo Shin Bet avevano dichiarato di aver scoperto una rete di operativi dell’organizzazione palestinese in Europa capitanata proprio dagli ufficiali stanziati in Libano, la maggior parte dei quali è stata uccisa in una serie di attacchi aerei delle forze di Tel Aviv. Nell’elenco di bersagli eliminati dalle Idf vi è anche Saleh al-Arouri, vicecomandante di Hamas fatto fuori da un missile a Beirut.

Stando a quanto riferito da Mossad e Shin Bet, i servizi israeliani hanno collaborato con i partner occidentali per dipingere un quadro “ comprensivo e approfondito ” della rete terroristica di Hamas in Europa e hanno ottenuto “ dettagli sui teatri operativi, sugli obiettivi terroristici e su coloro che sono coinvolti nella realizzazione degli attacchi, dai comandanti di Hamas in Libano all'ultimo degli attentatori nell'infrastruttura operativa ”. Sospetti terroristi sono stati arrestati a dicembre in Germania, Danimarca e Paesi Bassi e, secondo le dichiarazioni dell’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, avevano pianificato di attaccare l’ambasciata israeliana in Svezia, comprato droni e sfruttato l’appoggio di organizzazioni criminali locali per portare avanti i loro piani.

Fin da quando è scoppiato il conflitto tra Israele e Hamas, in Occidente l’allerta terrorismo è tornata ai massimi livelli ed è stata rafforzata la sicurezza attorno a luoghi legati a Tel Aviv o frequentati da ebrei, come sinagoghe, cimiteri e ambasciate. Nonostante ciò, si sono verificati numerosi attacchi ed episodi di vandalismo con matrice antisemita, l’ultimo dei quali in Francia dove un immigrato irregolare algerino è stato ucciso dalla polizia dopo aver dato fuoco ad una sinagoga.

Varie organizzazioni, tra cui l’Anti-defamation league, hanno anche rilevato undegli atti motivati dall’odio anti-ebraico nel vecchio continente e negli Stati Uniti, dove lecontro il conflitto sono spesso e volentieri scaduti in slogan contro Israele e episodi di violenza ai danni degli ebrei.