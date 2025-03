Aereo costretto a invertire la rotta per colpa del pilota. Ecco cosa ha dimenticato

Ascolta ora 00:00 00:00

Incredibile esperienza per i passeggeri di un volo della United Airlines, costretti a tornare indietro dopo due ore di viaggio. Il motivo del cambio di rotta non è imputabile a un guasto o qualche altra questione relativa alla sicurezza: il dietrofront si è reso necessario perché il pilota aveva dimenticato il passaporto.

Secondo quanto riferito dai quotidiani oltreoceano, l'episodio si è verificato lo scorso 22 marzo su un volo transcontinentale UA 198 della United Airlines. Il velivolo era partito dall'aeroporto di Los Angeles ed era diretto allo scalo di Shanghai. Si trattava dunque di un considerevole viaggio. Peccato che, due ore dopo il decollo, mentre il velivolo procedeva spedito alla volta della Cina, sia capitato un imprevisto imperdonabile. Il pilota si è infatti accorto di non avere con sé il passaporto, un documento imprescindibile per ottenere l'ingresso nel Paese asiatico. A quel punto non c'è stato nulla da fare: l'unica soluzione è stata quella di tornare indietro, per la precisione all'aeroporto di San Francisco.

Una storia davvero sconcertante, che ha rapidamente fatto il giro del mondo. Chiaramente il ritorno in America ha comportato ore ed ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Si sono verificati diversi problemi di gestione, con comprensibili proteste e richieste di risarcimento. Fra l'altro, United Airlines ha dovuto incassare un serio danno alla propria immagine, dato che è stata messa in dubbio la professionalità di uno dei suoi piloti.

A bordo del vettore della United Airlines si trovavano ben 257 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio. Atterrati a San Francisco, i passeggeri sono stati assistiti dal personale della compagnia aerea, che ha provveduto a organizzare un altro volo con nuovo equipaggio. Intorno alle 21.00 (il primo aereo era partito alle 14.00 da Los Angeles) il nuovo vettore è decollato, per un totale di sei ore di ritardo.

Forte la polemica montata dopo questo episodio. Sono stati tantissimi i passeggeri che hanno protestato sulle varie pagine social.

Come se ciò non bastasse, sembra che anche il volo di ritorno, quello da Shanghai a Los Angeles, abbia subito dei ritardi, anche se stavolta non per responsabilità del pilota. Ciò ha contribuito ad aumentare il polverone.