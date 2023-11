Piombo nel succo di frutta, 4 bambini avvelenati: allarme negli Stati Uniti

È allarme sanitario negli Stati Uniti per alcuni lotti di purea di frutta commercializzati per i bambini. All'interno di alcuni prodotti, infatti, sarebbe stata rinvenuta una sostanza altamente tossica, ossia il piombo, e la raccomandazione è ovviamente quella di non consumare l'alimento.

L'allerta della Food and Drug Administration

Secondo quanto riferito dai quotidiani esteri, l'allarme è stato lanciato dalla Carolina del Nord, dove si sarebbero verificati dei casi molto preoccupanti. Dei bambini piccoli, infatti, hanno accusato malesseri di vario genere, dal mal di testa fino ai dolori addominali, alla diarrea e al vomito. Ciò che accumunava i piccoli era la consumazione del succo-purea di frutta del marchio WanaBana, per la precisione nel gusto mela e cannella.

Subito dopo il malore, i bimbi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale locale, dove il personale ha effettuato su di loro i dovuti controlli sanitari. La diagnosi è stata intossicazione e avvelenamento da piombo rilevato all'interno del sangue dei minori. Da ulteriori controlli è poi emerso che elevati livelli di piombo si trovavano all'interno dei succhi bevuti dai piccoli. I funzionari sanitari statali hanno poi analizzato più lotti del prodotto, trovando concentrazioni " estremamente elevate " del metallo, come riportato da Abc news. La FDA ha successivamente confermato i risultati, spiegando che la consumazione dei prodotti contaminati può portare a "tossicità acuta". Da qui l'allerta sanitaria e la raccomandazione a non acquistare o servire a neonati e bambini piccoli quei lotti.

Attenzione al prodotto

WanaBana è un'azienda statunitense che ha sede a Coral Gables, in Florida. Subito dopo l'allerta della FDA ha richiamato tutti i prodotti contaminati riconoscibili da numero di lotto e data di scadenza. Ad essere ritirati anche alcuni snack, come Sam's Club e Dollar Tree. La raccomandazione è di non acquistare e non consumare il prodotto. Il piombo è un metallo tossico non solo per i bambini, ma per le persone di ogni età.

Un'intossicazione di breve durata può portare a sintomi come mal di testa, dolori addominali, vomito e anemia, ma un'esposizione continua può portare a problemi ben più seri, come danni cerebrali e al sistema nervoso. A rischio, trattandosi di bambini, anche l'accrescimento.