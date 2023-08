Usa, condanna a morte per l'attentatore di Pittsburgh

La giuria del tribunale federale di Pittsburgh ha condannato a morte Robert Bowers, l'autore dell'attentato antisemita del 2018 alla sinagoga Tree of Life con un bilancio di undici morti e sette ferite. Il verdetto è arrivato all'unanimità: tutti e dodici i giurati hanno votato per la pena capitale. Come evidenziato dalla Cbs, l'alternativa era l'ergastolo ostativo.

Robert Bowers condannato a morte

Quella inflitta a Bowers è la prima condanna a morte imposta da un tribunale federale durante la presidenza di Joe Biden. Il presidente dem ha reintrodotto la moratoria delle esecuzioni federali che era stata interrotta da Donald Trump. La decisione della giuria non è un fulmine a ciel sereno: lo scorso giugno il cinquantenne era stato dichiarato colpevole di tutti e 63 capi di imputazione a suo carico per il massacro della sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, l'attacco antisemita con più morti nella storia degli Stati Uniti.

La difesa di Bowers ha provato a convincere la giuria a optare per l'ergastolo anziché per la pena di morte: gli avvocati hanno posto l'accento sui presunti problemi mentali del 50enne. Sono stati chiamati in aula diversi esperti di salute mentale per dimostrare che il killer antisemita avrebbe ereditato geneticamente la schizofrenia dai familiari, senza dimenticare l'infanzia travagliata e i problemi durante l'adolescenza.

L'accusa ha chiamato in aula i familiari delle vittime: tanta commozione e tanta rabbia per il massacro di cinque anni fa e per le tante vite spezzate prematuramente. "Sono ossessionata da quello che mi è successo, da quello che ho visto e sentito quel giorno" , le parole di Andrea Wedner, che perse nell'attentato la madre Rose Mallinger. "Ha trasformato un normale sabbath nel peggiore massacro antisemita della storia degli Stati Uniti ed è orgoglioso di questo" , l'accusa del procuratore Eric Olshan nel corso della sua arringa.

L'attentato alla sinagoga di Pittsburgh del 2018

Professione camionista, Bowers non aveva mai fatto mistero delle sue posizioni antisemite e riteneva gli ebrei responsabili dei flussi migratori verso gli Usa. Prima dell'attentato alla sinagoga di Pittsburgh, postò numerosi messaggi d'odio verso migranti ed ebrei su Gab, un social media usato dagli estremisti della destra americana.

Bowers entrò in azione il 27 ottobre di cinque anni fa alla sinagoga Tree of Life, nel quartiere di Squirrel Hill, storicamente abitato dalla comunità ebraica. Il camionista scelse quel giorno non a caso: erano infatti in corso tre diverse funzioni religiose in ambienti separati. Armato di tre pistole e un fucile d'assalto, Bowers sparò per diversi minuti all'interno della sinagoga stracolmo. Terminato l'attacco, si scontrò con una squadra della polizia in tenuta d'assalto per poi barricarsi all'interno del luogo religioso. Dopo una trattativa, alzò bandiera bianca. Come già anticipato, bilancio choc di undici morti e sette feriti.