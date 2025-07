Quel regalo di re Carlo a Macron che fa arrabbiare gli inglesi: cosa ha fatto

Il popolo inglese furioso con Re Carlo per certe sue decisioni relative alla cena di Stato data in onore del presidente francese Emmanuel Macron e della consorte Brigitte. Quella che avrebbe voluto essere una manifestazione di cortesia nei confronti degli ospiti, non è stato visto di buon occhio dai sudditi di Sua Maestà, che sono insorti insieme all'ex chef reale Darren McGrady. Ma cosa è successo?

In questi giorni il presidente Macron e la sua première dame sono stati nel Regno Unito per rafforzare le relazioni bilaterali e rinsaldare l'amicizia fra i due Stati. In onore della coppia presidenziale è stato ovviamente preparato un sontuoso banchetto a Windsor, e proprio in questo contesto sarebbe scoppiato un vero e proprio caso di corte. Per compiacere Macron e signora, Re Carlo ha infatti voluto un menù speciale, firmato dallo chef francese Raymond Blanc. Una vera e propria eccellenza. Peccato che questa scelta non sia andata giù a molti cittadini britannici. Perché un menù francese alla corte inglese? Perché mettere da parte la cucina inglese?

A far sentire la propria voce indignata è stato l'ex chef reale Darren McGrady, che ha definito il gesto di Re Carlo come "un enorme schiaffo in faccia agli chef reali di palazzo ". Il raffinato menù francese - composto da ben tre portate, con verdure estive provenienti dagli orti di Le Manoir e condite con salvia, pomodoro crudo e olio extravergine di oliva come antipasto, e un parfait ghiacciato al ribes nero su una spugna imbevuta di ribes nero con gelatina di fiori di sambuco come dessert - non ha fatto breccia.

McGrady, che ha lavorato per la Famiglia Reale dal 1982 al 1997, ha condannato tale scelta. " Capisco che Raymond Blanc sia uno dei migliori chef al mondo, che sia ambasciatore della King's Foundation e che 'la collaborazione è nello spirito dell'Entente Cordiale', ma è un duro schiaffo in faccia agli chef reali di palazzo ", ha dichiarato al Daily Mail.

"Di sicuro, Macron non sceglierà chef britannici per la visita di Stato di Re Carlo in Francia"

E, ancora:. Questo è un po' il sentiment generale. Tanti cittadini inglesi la pensano allo stesso modo, e sono rimasti molto