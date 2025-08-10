Polemiche sulla Regina Camilla: in vacanza sullo yacht da 30 milioni dello sceicco, e senza Re Carlo

Dopo le accese polemiche per le vacanze di William e Kate e i bambini in Grecia, adesso a finire nell'occhio del ciclone è la Regina Camilla, avvistata a bordo della nave Zenobia, yacht da 30 milioni di sterline appartenente al siro-saudita Wafic Said. Una vacanza giudicata fin troppo lussuosa dal popolo inglese, che ancora una volta manifesta malcontento nei confronti della Famiglia Reale.

A lanciare la notizia è stato il Daily Mirror, che ha pubblicato uno scatto rubato alla Regina. Nella foto pubblicata da quotidiano, si vede Camilla in occhiali da sole e copricostume rosa che si gode il sole a bordo della lussuosa imbarcazione. Un'immagine che non è affatto piaciuta agli inglesi, che da tempo chiedono alla Royal Family maggiore morigeratezza. A scontentare gli inglesi, in ogni caso, non è soltanto il costo esorbitante della nave. Lo yacht, infatti, appartiene a Wafic Said, un miliardario vicino al gruppo dei Tory. Insomma, potrebbe quasi passare per un messaggio politico. Qualcosa di molto grave, dato che la Famiglia Reale dovrebbe mostrarsi sempre rigorosamente apolitica.

Una situazione davvero spiacevole, dunque. Il popolo inglese sta chiedendo ben altro ai sovrani. Con milioni di cittadini britannici alle prese con il caro vita, le vacanze lussuose dei reali rischiano di provocare fratture profonde. "I membri della famiglia reale dovrebbero davvero riflettere sulla percezione pubblica di tali episodi, che si trovino in vacanza o in viaggio d'affari ufficiale. Rappresentano il Paese in ogni momento e, diciamo la verità, non è che siano a corto di soldi. Questa non è una bella figura per Camilla, soprattutto quando i rapporti tra la famiglia reale e i loro collaboratori vengono giustamente messi in discussione" , è stata la dura riflessione di Norman Baker, ex ministro liberal democratico e autore del libro Royal Mint, National Debt.

Prima di Camilla, è stata la volta di William e Kate,

aspramente criticati per il loro viaggio (l'ennesimo) a Cefalonia, dove hanno trovato ad aspettarli il maxi-yacht di 146 metri dello sceicco Abdullah bin Zayed di Abu Dhabi. Un gioiello del valore di 450 milioni di dollari.