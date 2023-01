"La polizia ha ucciso mio cugino". L'annuncio di Black Lives Matter

" Vogliono farmi fare la fine di George Floyd ". Ennesimo presunto caso di violenza da parte della polizia negli Stati Uniti contro un afroamericano. Il 31enne Keenan Anderson, cugino di una delle fondatrici del movimento Black Lives Matter, sarebbe rimasto ucciso dopo che un poliziotto ha premuto con il gomito sul collo e un altro lo ha colpito con una pistola stordente per oltre 30 secondi. È accaduto nel quartiere di Venice, nella zona ovest di Los Angeles, lo scorso 3 gennaio. La polizia di Los Angeles ha avviato un'indagine per fare luce sulla dinamica e accertare eventuali responsabilità. Come riportano i media locali, secondo i funzionari della polizia di Los Angeles Anderson è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico presso Lincoln Boulevard poco prima delle 15:40 del 3 gennaio. L'ufficiale di polizia ha dichiarato che quando è arrivato sulla scena, Anderson si stava comportando in modo piuttosto strano e si sarebbe messo a correre. Ad un certo punto l'uomo, in preda al panico, avrebbe urlato: " Aiutatemi, stanno cercando di farmi quello che hanno fatto a George Floyd "

La dinamica

I testimoni hanno riferito che Anderson avrebbe provocato l'incidente. I funzionari della polizia di Los Angeles hanno raccontato che quando sono arrivate altre unità, Anderson è scappato dalla scena dell'incidente, dando il via a un inseguimento a piedi sulle corsie in direzione est di Venice Blvd. Poco tempo dopo, gli agenti hanno raggiunto Anderson che, secondo loro, ha iniziato a opporre resistenza, il che avrebbe portato all'uso della forza da parte degli agenti di polizia. " Gli ufficiali hanno lottato con Anderson per diversi minuti, utilizzando un Taser, peso corporeo, prese e blocchi articolari per superare la resistenza ", ha comunicato il Dipartimento di Polizia. Dopo essere stato preso in custodia, i vigili del fuoco di Los Angeles sono stati chiamati sulla scena e hanno prestato assistenza medica. Anderson è stato portato in un ospedale di Santa Monica dove è andato in arresto cardiaco ed è morto, hanno infine concluso le autorità. Un agente di polizia è rimasto ferito nella colluttazione con Anderson.

“Lotteremo per te”