"Possibili fino a 600 morti". I numeri del naufragio in Grecia

Le persone a bordo dell'imbarcazione naufragata a sud del Peloponneso pare fossero circa 750. Questa è la cifra riferita da tutti i superstiti al medico dell'ospedale di Kalamata che se ne sta prendendo cura. Per questo motivo, continua il professionista, nel naufragio di Pylos, in Grecia, " è possibile ci siano fino a 600 morti ". Per il momento sono circa 100 i superstiti che sono stati recuperati e le speranze di recuperarne altri, per quanto non si siano ancora spente, si riducono di ora in ora. I cadaveri restituiti dal mare sono circa 80 ma il numero è destinato ad aumentare ancora.

Marilena Giftea, volontaria della Croce Rossa impegnata a fornire assistenza sul molo di Kalamata ai superstiti del naufragio di ieri a sud del Peloponneso, aggiunge anche altri dettagli: " Hanno viaggiato per cinque giorni in condizioni disperate, senza più acqua e pensavano che sarebbero morti: alcuni raccontano che già durante il viaggio, prima del naufragio, delle persone sono morte per il caldo e la disidratazione, ma non abbiamo ancora conferme di queste vittime ".

Allo stesso medico è stato riferito che all'interno della barca, nella stiva, c'erano all'incirca 100 bambini insieme alle loro madri ma si tratta di un numero non ancora confermato, così come non è stato accertato il numero di persone complessivamente presenti a bordo. La Guardia Costiera, " in merito alle notizie relative al peschereccio affondato in area Sar greca ", precisa " che il centro di Coordinamento del soccorso marittimo italiano (IMRCC), è stato destinatario, la mattina del giorno 13 giugno, di una e-mail che riferiva la presenza di un barcone in difficoltà ". Nella nota si aggiunge anche che " l'imbarcazione si trovava all'interno dell'area di responsabilità per la ricerca e soccorso in mare greca, a 60 miglia nautiche dalle coste greche e a 260 miglia nautiche dalle coste italiane, la centrale Operativa nell'immediatezza contattava la Guardia costiera greca, fornendo a questa tutte le informazioni utili per le operazioni di soccorso ".